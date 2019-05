SG Staffelstein/Lichtenfels sichert sich den Kreispokal

Rund 400 Zuschauer waren am Nachmittag in den Wildpark gekommen und sahen zunächst den 2:0-Sieg der SG Staffelstein/Lichtenfels über die SG Neuses/Gehülz bei den Frauen und dann ein klares 5:1 des Gastgebers TSV Mönchröden über den Bezirksliga-Konkurrenten FC Mitwitz.

Frauen

SG Staffelstein/Lichtenfels - SG Neuses/Gehülz 2:0

Von Beginn an nahmen die favorisierten Frauen vom Staffelberg das Heft in die Hand und hatten auch wesentlich mehr Ballbesitz. Doch das Team der "Frankenwald-SG" stand gut in der Abwehr und ließ wenig zu. Bei ihren wenigen Kontern waren sie allerdings nicht ungefährlich. Die besseren Chancen hatte allerdings die SG aus Lichtenfels. Bettina Schramm traf die Latte und Torfrau Bettina Stadelmann vereitelte den Rest.

Nach Wiederanpfiff hatten die Neuses-Gehülzerinnen ihre beste Phase. So musste Torfrau Diana Neckermann ihr Können zeigen und bewahrte ihre Elf vor einem Rückstand. Mit zunehmender Spieldauer nahmen aber die Frauen vom Obermain das Heft wieder in die Hand: Sie spielten nun ihre Laufstärke aus und waren auch technisch im Vorteil. Als die immer stärker werdende Torfrau Stadelmann wieder mal rettete (59.), der Ball von der Latte zurücksprang, staubte die versierte Luisa Betz zum verdienten Führungstreffer ab. Die Mädels aus dem Kronacher Land versuchten noch alles, aber die Frauen von Trainer Hein ließen nichts mehr zu. Ronja Kohmann erzielte in der Nachspielzeit mit einem Traumtor aus 18 Metern das 2:0.

(SG) TSV Staffelstein/FC Lichtenfels: Diana Neckermann - Jakob, Schreppel, Wagner, Schramm, Katrin Neckermann, Birger, Richter, Kohmann, Denngler, Betz, (59. Funk, 80. Jakubowska) / SG Neuses/Gehülz: Stadelmann - König, Gaidzik, Kaiser, Brieger, Eckert, Frisch, Konrad, Ruppert; Geiger, Schedel, (37. Trebes, 66. Kremer) / SR: Frank Kaiser (Ebern) / Zuschauer: 70 / Tore: 1:0 Betz (59.), 2:0 Kohmann (90+1)

Männer

TSV Mönchröden - FC Mitwitz 5:1

Der TSV bestimmte von Anfang an das Spielgeschehen - nur die letzte Viertelstunde vor der Pause waren die Gäste aus Mitwitz stärker und erzielten nach der frühen Führung durch Giller (7.) kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleichstreffer durch Hofmann. In der zweiten Halbzeit ließ die Hüttl-Elf aber dann keinerlei Zweifel mehr aufkommen, wer die Partie gewinnt. Ehrlich (46.), Puff (58.), Giller (68.) und Köhn (73.) sorgten für den klare Sieg.red

TSV Mönchröden: J. Köhn - L. Köhn, (83. Büchner), Greiner, Puff, Kai Müller, (75. Schmidt), Giller, Usbeck, Rahmani, (82. Engelhardt), Hüttner, Stammberger, Ehrlich. / FC Mitwitz: Winterstein - Christoph Müller, Hofmann, Stefan Müller, Engel, (78. Gentzsch), Maurer, Riedel, Büttner, (66. Wrzyciel), Fröba, Schmidt, Föhrweiser, (59. Langbein). / SR: Marcel Schiller (Rödental) / Zuschauer: 400 / Tore: 1:0 Giller (7.), 1:1 Hofmann (45.), 2:1 Ehrlich (46.), 3:1 Puff (58.), 4:1 Giller (68.), 5:1 Köhn (73.)