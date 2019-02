SG nimmt eindrucksvoll Revanche

Gegen den "Angstgegner" TV Gefrees kamen die Spielerinnen von Trainerin Christine Gahn nicht nur zu einem ungefährdeten 31:18 (17:9)-Erfolg, sondern zeigten mit ihrer Spielweise, wie sie den Weg zur Meisterschaft am besten bestreiten können.

Über 60 Minuten lang erinnerte am Sonntag rein gar nichts an die 22:32-Klatsche der SG aus dem Hinspiel. Seufert & Co. traten wie ausgewechselt aus und fanden im starken Defensivverband das richtige Mittel, um den Gefreeserinnen früh den Zahn zu ziehen.

Von der ersten Minute an setzten die Gastgeberinnen mit einer klug gestaffelten 5-1-Abwehr den Gegner unter Druck und eroberten zahlreiche Bälle. Im folgenden Umschaltspiel präsentierten sich Lina Pühlhorn und Melanie Riedel nicht nur pfeilschnell, sondern auch treffsicher. Nach zehn Minuten stand bereits ein 4:0 auf der Anzeigetafel der Obermainhalle.

Marion Held verteilt die Bälle

Dass die SG-Damen aber nicht nur über den Tempogegenstoß zum Torerfolg kommen können, bewiesen sie bis zur Pause. Spielmacherin Marion Held verteilte geschickt die Bälle, wodurch der Tabellenführer von allen Positionen aus Torgefahr entwickelte. Die Gefreeser Abwehr fand gegen das variantenreiche SG-Spiel kein Rezept und lag nach 21 Minuten mit 5:14 im Hintertreffen.

Allerdings gaben sich die Gäste, bei denen im Vergleich zum Hinspiel einige Leistungsträgerinnen fehlten, nicht kampflos geschlagen und verkürzten bis zur Pause etwas (17:9).

Die Gahn-Schützlinge scheiterten in Hälfte 2 einige Male an der TVG-Torfrau Kim Hörath, die noch die beste Akteurin ihres Teams war. Auf weniger als zehn Tore schmolz der Abstand aber ab dem 19:9 (32.) nicht mehr, was auch daran lag, dass die Gastgeberinnen bis zum Ende genug Luft hatten, um ihr Tempogegenstoßspiel aufzuziehen.

Auch deshalb schraubten Fabienne Seufert, Lina Pühlhorn und Nachwuchshoffnung Nora Glaß das Ergebnis bis zum klaren 31:18-Endstand nach oben.

Hallstadt leistet Schützenhilfe

Doch damit nicht genug: Keine drei Stunden nach dem klaren Erfolg leistete der TV Hallstadt im Meisterschaftskampf Schützenhilfe: Der TVH bezwang Marktleugast mit 28:27. Damit benötigt die SG aus den drei noch anstehenden Partien "nur" noch zwei Siege für den Titelgewinn. mts

Die Statistik

SG Kunstadt-Weidhausen: Fritz, K. Pitterich - Seufert (8/2),Pühlhorn (7), Held (4), Baier (4), Weber (2), Bauer (2), Riedel (2), Glaß (2), Stirbati,Schnack, A. Pitterich / TV Gefrees: Hörath - Greiner (7), Sieß (5), Denner (3), Sachs (1), Alston (1), Grübert (1), Bauer, Dörfler, Hutschreuther / SR: Löhner (Naila)