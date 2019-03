SG Kunstadt-Weidhausen zurück in der Landesliga

Die Damen der SG Kunstadt/Weidhausen sind oberfränkischer Meister. Mit einem 20:18 (9:12)-Heimerfolg gegen den HSV Hochfranken sicherte sich das Team von Trainerin Christine Gahn am vorletzten Spieltag der Bezirksoberliga-Saison den angestrebten Meistertitel und kehrt damit ein Jahr nach dem Abstieg in die Landesliga zurück.

Bevor die Sektkorken knallen konnten, musste die Spielgemeinschaft gegen den couragiert auftretenden HSV Hochfranken Schwerstarbeit leisten. Die Gastgeberinnen mussten bis zur Schlussminute zittern und lieferten so auch ein Spiegelbild der gesamten Saison. Vor allem im Umgang mit Drucksituationen hatte die SG immer wieder Probleme. So auch in der ersten Halbzeit gegen den HSV Hochfranken. Die Gastgeberinnen agierten nervös, viele Spielzüge waren geprägt von technischen Fehlern oder halbherzigen Abschlüssen.

HSV Hochfranken führt zur Pause

Die Folge: Das 1:0 nach 25 Sekunden sollte lange Zeit die einzige Führung der Spielgemeinschaft gegen den Tabellensiebten bleiben. Erst in der 22. Minute lag der Favorit aus Kunstadt/Weidhausen dann wieder in Front (8:7). Doch die nötige Ruhe brachte das nicht ins Spiel. Ganz im Gegenteil: Die Gäste bestraften die durchwachsene Leistung des Heimteams und kamen vor allem dank der drei Treffer von Kathrin Heinritz zu einer 12:9-Pausenführung.

Nach dem Wiederanpfiff legte die SG phasenweise die Nervosität ab und konnte sich auf ihre beste Torschützin verlassen: Fabienne Seufert sorgte zusammen mit Lena Bauer auf der linken Seite und war mit zehn Treffern kaum zu bremsen. Hinzu kam das gewohnt gute Zusammenspiel zwischen Marion Held und Lina Pühlhorn am Kreis, so dass der Spitzenreiter auf 17:14 (49.) davon zog. Daran hatte auch Torhüterin Kristin Fritz mit starken Paraden ihren Anteil.

Doch anstatt den Sack zuzumachen, zeigten die Gastgeberinnen vor allem gegen HSV-Schlussfrau Marika Künzel Nerven und vergaben so die Vorentscheidung. Doch da war ja noch Seufert: Beim Stand von 17:16 (57.) erzielte sie den wichtigen Treffer zum 18:16. Diesen Zwei-Tore-Vorsprung rettete die SG auch dank des Treffers der ebenfalls starken Ina Weber über die Zeit und ließ sich anschließend ausgelassen von den vielen Fans feiern.

SG Kunstadt/Weidhausen: Fritz, K. Pitterich - Seufert (10/2), Pühlhorn (4), Weber (3), Bauer (1), Freitag (1), Jacob (1), Held, Schnack, Baier, Krappmann, A. Pitterich, Stirbati / TV Gefrees: Künzel - Rausch (5), J. Schiller (5/1), Markert (3/1), Heinritz (3), Höra (2), N. Schiller, Gutsch, Rausch / SR: Eberlein (Weitramsdorf)