SG-Handballerinnen zahlt Lehrgeld

Weiter Lehrgeld bezahlen die Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen bei ihrem Comeback in der Landesliga Nord. Am Samstagnachmittag setzte es im vierten Saisonspiel die vierte Niederlage - und die fiel erstmals deutlich aus. Bei der 25:31 (9:16)-Auswärtsniederlage der SG beim heimstarken Gastgeber vom HC Sulzbach-Rosenberg beging das Team von Trainerin Christine Gahn auch noch die gleichen Fehler wie in der Vorwoche in Forchheim.

Der 4:12-Zwischenstand machte das Dilemma der SG bereits in der 22. Minute deutlich: Wieder einmal fand man nicht ins Spiel, zeigte sich von der lautstarken Kulisse des Gastgebers beeindruckt und wurde für die Nachlässigkeiten im Abschluss von den Oberpfälzerinnen bestraft. Im besonderen Maße galt das für HC-Spielerin Sara Ertel, die nach dem noch ausgeglichen Start (5:3; 11. Minute) mit drei Treffern in Serie die Acht-Tore-Führung quasi im Alleingang besorgte. Neben ihr bekam der SG-Abwehrblock auch Lisa Wagner und Wiebke Lang kaum in den Griff. Immerhin wehrten sich die Gäste und verkürzten durch Tore von Fa-bienne Seufert und Nora Glaß (13:8, 27.), ehe Sulzbach-Rosenberg zur Pause wieder auf 16:9 davonzog.

HC zieht nach der Pause davon

Die Hoffnung auf eine Aufholjagd - wie noch in der Vorwoche - musste bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff wieder begraben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt erzielte der HC drei Treffer zum 19:9, während die Gäste vom Obermain in der Offensive weiter mit ihrer Chancenverwertung haderten.

Immerhin biss die angeschlagene Fabienne Seufert auf die Zähne, und Nadine Freitag suchte beherzt den Abschluss. Beide kamen so zusammen auf 13 Treffer, denen aber die elf Tore von Sara Ertel entgegenstanden.

Sulzbach-Rosenberg trat bis zum Schlusspfiff entschlossen und sehr souverän auf, so dass die Gahn-Truppe kein einziges Mal mehr in Reichweite kam, den Rückstand aber bis zum 31:25-Endstand noch im Rahmen hielt. HC Sulzbach-Rosenberg: Hübner - Ertel (11/4), Wagner (5), Lang (4), Mutzbauer (4), Theil (2), Plößl (2), S. Häckl (1/1), T. Häckl (1), Link, Müller, George, Eckert, Zimmermann / SG Kunstadt-Weidhausen: K. Pitterich; Fritz - Freitag (7/3), Seufert (6), Held (4), Glaß (3), Riedel (3), Kübrich (1), Staudt (1), Weber, Bauer, Berghold, Schnack / SR: Ebeling, Ertel