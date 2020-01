SG-Frauen planen einen Sieg ein

"Endlich wieder zu Hause", heißt es bei den Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen. Nach drei hohen Auswärtsniederlagen genießen sie am Sonntag (14.30 Uhr, Michelauer Mainfeldhalle) wieder einmal Heimvorteil.

Mit dem Aufsteiger HC Forchheim ist einer der direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu Gast. Der Ausgang dieser Partie könnte richtungsweisenden Charakter für den Rest der Saison besitzen.

Gerade wegen der immensen Bedeutung dieses Duells der beiden Liga-Neulinge tut die Mannschaft von SG-Trainerin Christine Gahn sicher gut daran, das zuletzt angeschlagene Selbstvertrauen wieder zu stärken. Immerhin waren die drei letzten Gegner allesamt nicht von Pappe und bewiesen mit offensiv starken Leistungen, dass sie zurecht im oberen Tabellendrittel der Liga stehen. Gleichzeitig sollten die SGlerinnen sich als Tabellenzehnter nicht von Rang 12 der Forchheimerinnen blenden lassen. Zum einen hat der HC ein Spiel weniger als die SG auf dem Konto, zum anderen hat das Team von HC-Trainer Thomas Ihrke selbst gegen die Spitzenteams bewiesen, dass es für die Landesliga eine echte Bereicherung ist.

Höhepunkt des zwischenzeitlichen Forchheimer Höhenflugs war der Punktgewinn gegen den Spitzenreiter ESV Regensburg II im November. Allerdings folgte dann vor zwei Wochen der Rückschlag mit der 24:31-Niederlage beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Wendelstein.

Ohnehin ist der HC das auswärtsschwächste Team der Liga nach Wendelstein. Einen einzigen Zähler holte die Mannschaft um Top-Torschützin Carmen Essl in fremder Halle. Die SGlerinnen sollten sich also wegen der eigenen Heimstärke selbstbewusst präsentieren. Immerhin wird mit Steffi Kübrich eine enorm wichtige Spielerin in den Kader zurückkehren.

"Zweite" erwartet TS Coburg

Um 18.15 Uhr bestreitet das zweite SG-Frauenteam an selber Stelle seine Heimpartie gegen die TS Coburg, wird aber gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga schon einen Sahnetag erwischen müssen, um beide Punkte in der Halle zu belassen.