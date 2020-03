SG-Frauen mit zu hoher Fehlerquote

Die Lage im Abstiegskampf der Landesliga Nord spitzt sich für die Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen zu. Während das Team von SG-Trainerin Christine Gahn mit der 18:25 (8:15)-Niederlage bei der TS Herzogenaurach II die seit Wochen andauernde Auswärtsschwäche bestätigte, punktete die Konkurrenz im Kampf um den Ligaverbleib. Damit fehlen der SG damit bereits vier Punkte zum rettenden Ufer.

Landesliga Nord, Frauen

TS Herzogenaurach II - SG Kunstadt-Weidhs. 25:18

Auch wenn die SG-Frauen vor allem in den ausstehenden Heimspielen noch Möglichkeiten haben, diesen Rückstand wettzumachen, bestätigten sie mit der vierten Niederlage aus den letzten fünf Spielen ihre Formkrise. In Herzogenaurach lief die SG von Anfang an einem Rückstand hinterher und zeigte vor allem in der Offensive eine schwache Leistung.

Trotz der Auswärtsschwäche war der Tabellenelfte mit Optimismus nach Mittelfranken gefahren. Immerhin hatte man die Reserve der TSH im Hinspiel noch beherrscht. Dass man aber vor allem mit dem in der Gymnasiumshalle zugelassenen Harz seine Probleme hatte, machten die ersten Minuten deutlich. Herzogenaurach zog rasch auf 5:0 (7. Minute) weg und profitierte dabei vom Offensivdrang des starken Duos Tanja Küffner und Ilona Willert. Die SGlerinnen enwickelten zunächst keinen rechten Zug zum Tor. Dies änderte sich in den folgenden zehn Minuten, doch nach dem SG-Zwischenspurt zum 5:7 (17.) nahm TSH-Coach Elmar Ehrich eine Auszeit und stellte seine Mannschaft neu ein. In der Folge spielten die Gastgeberinnen weniger fehlerhaft als die Gäste und kamen so zu einer klaren 15:8-Pausenführung.

Nach dem Wiederanpfiff ließen die SG-Frauen nichts unversucht, den Rückstand zu verkürzen, scheiterten aber an ihrer hohen Fehlerquote. Hinzu kam, dass neben der seit Wochen verletzten Marion Held auch Nora Glaß, Lena Bauer und Lina Pühlhorn fehlten. Willert und Küffner sorgten mit ihren Treffern zum 20:9 bereits in der 40. Minute für die Vorentscheidung.

Immerhin gaben sich die Gäste nicht auf und hatten durchaus ihre Erfolgserlebnisse, doch die Herzogenauracherinnen ließen nichts mehr anbrennen und konnte es sich sogar leisten, nach dem 15:25 (55.) keinen Treffer mehr zu erzielen. Linda Baier und Steffi Kübrich betrieben noch etwas Ergebniskosmetik zum 18:25, was der SG zumindest den Gewinn des direkten Vergleichs bescherte. TS Herzogenaurach II: Markus - Küffner (8), I. Willert (6), V. Willert (5/3), Hentschke (3), Denkl (2), Wüstner (1), Albrecht, L. Kräck, J. Kräck, ten Brink / SG Kunstadt-Weidhausen: K. Pitterich, Fritz, Dinkel-Dill - Seufert (4), Kübrich (3/1), Freitag (3/2), Baier (3), Staudt (2), Gutsch (1), Schnack (1), Berghold (1), Röschlein, Weber / Schiedsrichter: Sachse, Weis