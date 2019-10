SG-Frauen mit Außenseiterchancen

"Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen", lautet die Marschroute von Trainerin Christine Gahn beim Blick auf die schwierige Auswärtsaufgabe ihrer Landesliga-Handballerinnen am Samstag (15 Uhr). Denn dann trifft die SG Kunstadt-Weidhausen in der Krötensee-Halle auf den HC Sulzbach-Rosenberg, der vor zwei Wochen an selber Stelle den TV Marktsteft mit 28:14 förmlich zerlegt hatte.

Oberpfälzerinnen nicht unschlagbar

Folglich müssen sich die Frauen vom Obermain wie eine Woche zuvor gegen Forchheim auf einen enorm heimstarken Gastgeber einstellen, der aber in seinen beiden anderen Partien auch Federn lassen musste. Somit stehen die Oberpfälzerinnen in der Tabelle nur zwei Zähler vor der noch punktlosen SG. Das lässt die Gahn auf ein Duell auf Augenhöhe hoffen.

Dabei wird es wichtig für den heimischen Landesliga-Aufsteiger sein, die bisherigen drei Niederlagen aus den Köpfen zu bekommen und möglichst befreit aufzuspielen. An Druck scheiterten die SGlerinnen in Forchheim, doch auch hier sah Gahn positive Anzeichen. "Dass sich meine Mannschaft nach einem solch katastrophalen Start noch eine echte Siegchance erspielt hat, zeigt, welches Potenzial in dieser Truppe steckt", so die Kunstadter Trainerin.

Etwas Zählbares soll her

Allerdings weiß auch sie, dass sich diese positiven Ansätze irgendwann einmal in etwas Zählbarem ausdrücken müssen. Dabei merkt das Team bereits sehr früh in der Saison, wie wichtig die Breite des Kaders ist. Isabelle Redinger verletzte sich vor kurzem am Außenband und wird für unbestimmte Zeit ausfallen. Da auch Lina Pühlhorn weiter verhindert und Fabienne Seufert (Knie) angeschlagen ist, sind alle anderen gefragt, diese Lücken zu schließen.

Die Oberpfälzer um Trainer Martin Feldbauer haben mit Sara Ertel, Lisa Wagner und Stefanie Häckl drei treffsichere Angreiferinnen, verfügen aber auch über eine der besten Abwehrreihen, was die 51 Gegentreffer in drei Spielen belegen.

Die SGlerinnen um Steffi Kübrich und Marion Held werden viel Geduld aufbringen müssen, um das HC-Bollwerk zu knacken. "Irgendwann wird der Knoten platzen - vielleicht ja schon am Samstag" gibt sich Trainerin Gahn vorsichtig optimistisch. mts