SG-Frauen kommen unter die Räder

Ihre bisher höchste Saisonniederlage haben die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen am Samstag beim Tabellendritten SC Schwabach einstecken müssen. In der Goldschlägerhalle setzte es eine herbe 21:37 (9:18)-Schlappe. "Heute war schlichtweg nicht mehr drin", konstatierte SG-Trainerin Christine Gahn, deren Mannschaft nach dieser zweiten hohen Auswärtsniederlage den Abstiegsrängen immer näher kommt, da die DJK Rimpar II ihren Höhenflug fortsetzte und mit dem 28:18-Sieg über den Vierten Obertraubling nur noch einen Punkt hinter der SGS liegt - und dies bei zwei Partien weniger.

Drei Stammkräfte fehlen der SG

Ein Grund für die klare Unterlegenheit der Frauen vom Obermain war das Fehlen von drei Stammspielerinnen. Spielmacherin Marion Held fiel krank aus, Nora Glaß und Torfrau Kerstin Pittereich waren verhindert. Eigentlich sollte der Kader groß genug sein, solche Ausfälle zu kompensieren, aber am Samstag fehlte es vom Anpfiff an am nötigen Zusammenspiel. Zu oft verstrickten sich die Gäste im Spielaufbau in Einzelaktionen.

Dagegen agierte der Dritte Schwabach wie eine Spitzenmannschaft. Schnell, zielstrebig und von allen Positionen aus torgefährlich gestaltete der SC die Partie über die 60 Minuten. All dem hatte die SG an diesem Tag kaum etwas entgegenzusetzen.

Bis zum 5:5: halten die Gäste mit

Dabei fanden die Gäste gut in die Partie und zogen über Lina Pühlhorn und Fabienne Seufert sogar mit 3:1 in Front (6. Minute). Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Schwabach erkämpfte sich frühzeitig die Bälle, glich zum 5:5 aus und zog fast mühelos nach schnellem Umschaltspiel über Amelie Rapke und Elena Lubach auf 14:5 (24.) davon. 13 Minuten lang blieb die SG ohne Treffer. Bis zur Pause (18:9) hielt die Gäste wieder besser dagegen.

Aber nach dem Seitenwechsel drückten die Mittelfranken wieder aufs Gas. Die Gahn-Truppe, die in der Hinrunde schon hohe Rückstande aufgeholt hatte, verkürzte nach dem 22:11 (36.) noch einmal auf 23:16 (47.), ehe sie unter die Räder kamen. Die SG-Torhüterinnen Kristin Fritz und Irene Dinkel-Dill verhinderten Schlimmeres, mussten aber in der Schlussphase fast im Minutentakt hinter sich greifen. Der Schlusspfiff beim 37:21 kam einer Erlösung gleich.

Die Statistik

SC 04 Schwabach: Schneider, Lorber - Rapke (9), Lubach (7/3), Bludau (5), Czöppan (4), Lehner (3), Schlegl (3), Häusler (2/1), Wälzlein (2), Fleiter (2), Dornisch / SG Kunstadt-Weidhausen: Fritz, Dinkel-Dill - Freitag (7/4), Pühlhorn (4), Seufert (4), Bauer (2), Gutsch (1), Kübrich (1), Weber (1), Staudt (1), Röschlein, Berghold, Baier / SR: Goeckel, Wölfel