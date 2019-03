SG-Frauen fertigen Tabellendritten zum Saisonabschluss ab

Beim 37:24 (18:13)-Heimerfolg untermauerte der oberfränkische Meister 2019 von Trainerin Christine Gahn eindrucksvoll seine Ausnahmestellung in der Liga und ließ dem besten Rückrundenteam der Liga keine Chance.

Der Gästemannschaft von Trainer Christopher Seel war anzumerken, dass sie bereits einen Tag zuvor beim HSV Hochfranken gespielt hatte. Trotz der Doppelbelastung erwischten die Gäste den besseren Start. Doch nach dem 1:3 durch Lara Ott in der 4. Minute spielte die SG ihre ganze Klasse aus und kompensierte dabei fast mühelos den Ausfall ihrer besten Angreiferin, Fabienne Seufert.

Abwehr Basis für Vorsprung

Aus einer starken Abwehr heraus spielten die Gastgeberinnen enorm schnell nach vorne und kamen über Tore von Lina Pühlhorn, Janette Jacob und Marion Held zur klaren 10:4-Führung (13.). Münchberg wehrte sich nach Kräften, verkürzte bis zur Halbzeit aber nur noch auf 18:13.

In den zweiten 30 Minuten war dem TVM der Kräfteverschleiß dann aber deutlich anzumerken, vergab aber eben auch sechs der insgesamt zwölf zugesprochenen Siebenmeter.

Das SG-Torhütergespann Pitterich/Fritz bestätigte dabei einmal mehr, wie groß deren Anteil am Meistertitel ist. Die SG war auf dieser Position klar im Vorteil und schaffte es in der Folgezeit, sich weiter abzusetzen. Linda Baier traf fast nach Belieben und kam so auf ihren persönlichen Saisonbestwert von acht Treffern.

SGlerinnen ziehen davon

Die Offensivkraft der SG verteilte sich aber auf mehrere Schultern, so dass spätestens nach dem 22:19 (39.) nur noch die Gastgeberinnen die Angriffsaktionen bestimmten. Über 26:19 (46.) und 32:22 (52.) schraubte die Gahn-Truppe ihren Vorsprung im Minutentakt nach oben und durfte nach dem Abpfiff die Meisterschaftsurkunde vom BHV-Bezirksvorsitzenden Klaus-Dieter Sahrmann entgegennehmen, der die SG treffend als "würdigen Meister 2019" betitelte.mts

Die Statistik

SG Kunstadt-Weidhausen: Fritz, K. Pitterich - Baier (8), Jacob (5/3), Bauer (5), Held (4), Pühlhorn (4), Freitag (4), Krappmann (3), Riedel (2), Schnack (1), A. Pitterich (1), Weber / TV Münchberg: Keibel - Popp (6), Ott (5), Dittmar (4/2), Lauterbach (3/1), Krauß (3), Fröhlich (2), Wilferth (1), Zeitler, Linden, Thiemt / SR: Wolf (Rödental)