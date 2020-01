SG-Frauen brechen am Ende völlig ein

Die dritte hohe Auswärtsniederlage in Serie kassierten die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt/Weidhausen am Samstag. Beim Tabellenvierten Post SV Nürnberg präsentierte sich die Mannschaft von Trainerin Christine Gahn erneut kopf- und streckenweise auch ein wenig mutlos. Grund für die 21:35 (11:16)-Schlappe war unter anderem der erneute Ausfall von Spielmacherin Marion Held und das Fehlen von Steffi Kübrich und Lina Pühlhorn.

SG bleibt auf Rang 10

Die beste Nachricht an diesem Spieltag war aus Sicht der SGlerinnen, dass sie trotz der Niederlage den zehnten Tabellenplatz hielten. Der Druck für den nächsten Spieltag wird aber höher. Dann trifft man in der Michelauer Mainfeldhalle mit dem HC Forchheim auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Selbstvertrauen für diese wichtige Partie sammelten Seufert & Co. in Nürnberg nur streckenweise. Trotz des Ausgleichstreffers von Linda Baier zum 1:1 (2. Minute) erwischten die Gastgeber die Frauen vom Obermain auf dem falschen Fuß und zogen über die treffsichere Corinna Weber schnell mit 10:4 in Front (18.).

Danach hielt die SG besser dagegen und den Rückstand konstant. Die Gäste spielten ihre Angriffe konzentrierter aus, blieben aber in der Abwehr wie in den beiden vorherigen Partien verwundbar. Das Torhütergespann konnte den Pausenrückstand von 11:16 nicht verhindern.

Stehvermögen fehlt

In der ersten Saisonhälfte hatten die Spielerinnen von Christine Gahn noch mehrfach gezeigt, wie sie einen solchen Rückstand aufholen können. Anders als beispielsweise in Rimpar fehlten den SGlerinnen aber das nötige Stehvermögen und das Selbstvertrauen. Anlass zur Hoffnung gab die Phase zwischen der 37. und der 45. Minute, als die Gäste weniger fehlerhaft agierten und dank der Tore von Nadine Freitag auf 18:21 verkürzten.

In der Folgezeit fehlten der SG aber die Konstanz sowie die führende Hand von Marion Held und das Durchsetzungsvermögen von Steffi Kübrich und Lina Pühlhorn am Kreis.

Marlene Ludwig nicht zu stoppen

Die Nürnbergerinnen hatten mit Marlene Ludwig eine Spielerin an Bord, die nicht zu bremsen war. Zwei ihrer insgesamt zwölf Tore ermöglichten den Gastgeberinnen einen 6:0-Lauf zum vorentscheidenden 27:18 in der 51. Minute.

Da auch noch Marie Berghold nach ihrer dritten Zeitstrafe frühzeitig zum Duschen geschickt wurde, war der Kampfgeist der SG endgültig erloschen. Nürnberg kam noch zu einem am Ende um einige Tore zu hoch ausgefallenen 35:21-Heimerfolg.

Die Statistik

SV Post Nürnberg: Hofer, Vogel - Ludwig (12/2), C. Weber (7/1), M. Weber (4), Berthold (3), M. Schwab (3), Rätsch (3), Fischer (2), Nürnberg (1), C. Schwab, Bischoff / SG Kunstadt-Weidhausen: Pittereich, Fritz - Glaß (5), Baier (4), Freitag (3/2), Staudt (2), Berghold (2), Gutsch (1), Schnack, Bauer / SR: Gruner, Mahler