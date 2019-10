Setzt die SG ihre Siegesserie fort?

Mit viel Selbstvertrauen ziehen die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen am Sonntag (14 Uhr) in die Altenkunstadter Kordigasthalle ein, um dort gegen die TS Herzogenaurach II ihre Siegesserie der letzten beiden Spieltage fortzusetzen. Allerdings treffen die Spielerinnen von Trainerin Christine Gahn auf ein Team, das sich selbst als "Wundertüte" bezeichnet.

Abwehrschlacht zu erwarten

Mit 8:2 Zählern liegt das Team von TSH-Trainer Hermannstädter auf Rang 2. Die TSH, die mit ihrer ersten Mannschaft in der 3. Liga aufspielt, ist bekannt für ihre starke Abwehrarbeit. Im Schnitt kassieren die Mittelfränkinnen weniger als 20 Tore pro Spiel. Da die SG mit 22 Gegentreffern nur knapp darüber liegt, ist davon auszugehen, dass die Partie vor allem ein Kräftemessen in der Defensive wird. In diesem Bereich hat sich die Gahn-Truppe in den letzten Wochen von Spiel zu Spiel gesteigert, so dass sie sich mit ihrem gewachsenen Selbstvertrauen selbst gegen ein solches Top-Team Chancen ausrechnet.

SG-Team komplett

"Jetzt sind wir endgültig in der Landesliga angekommen", tönte es nach dem Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg aus der Mannschaft. Gegen Herzogenaurach wird die SG erneut an ihre Leistungsgrenze gehen müssen, um den Kontakt zum Tabellenmittelfeld herzustellen. Personell wird Christine Gahn wohl aus dem Vollen schöpfen können. Die Zuschauer dürfen sich auf ein packendes Duell freuen.

Auf die ersten Zähler der Saison wartet in der Bezirksliga West noch die SG-"Zweite", die am Sonntag (18 Uhr, Altenkunstadt) den ebenfalls punktlosen TV Ebern erwartet.