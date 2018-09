SCW überrascht mit Sieg über Friesen II

Im Nachholspiel bezwangen die Weismainer, bis dato nur Drittletzter im Klassement, vor 150 Zuschauern im Waldstadion mit 2:1 den SV Friesen II, der mit einem Sieg die Tabellenführung hätte übernehmen können.

Ein Hümmer-Kopfball war Türöffner zum ersten Weismainer Saisonsieg. Nach Halbhuber-Ecke war der Verteidiger in einer unübersichtlichen Szene als Letzter am Ball, ehe die Kugel am SVF-Schlussmann Wolf vorbei einschlug (35.). Zuvor war das Match ausgeglichen gewesen. Wolf parierte gegen Halbhuber, auf der Gegenseite klärten Mahamad auf der Linie gegen Fugmann (18.) und SCWO-Torwart Berthold im Herauslaufen vor Raupach (30.). Tögel vergab für den SVF eine Vorlage von Fabian Müller.

Weismain dominiiert nach der Pause

Nach der Pause war der SCWO die bessere Elf. Reuß scheiterte an Wolf (48.) und Püls schoss vorbei (55.). Dazwischen die große SVF-Chance, als sich Tögel frei vor Berthold abdrängen ließ (53.). Das 2:0 markierte Al Lami mit einem sehenswerten Drehschuss (60.).

Tögel wurde zu Friesens Chancentod und vergab erneut frei vor Berthold (75.). Spannend wurde es in der Schlussviertelstunde, nachdem Felix Müller einfach durch die sonst gute SCW-Abwehr gedribbelt und den Anschluss hergestellt hatte. Die Chance, zu kontern, vergab Will im Gegenzug. In der 80. Minute sah der Friesener Christoph Hilbert nach einer Notbremse die Rote Karte. Der anschließende Fleischmann-Freistoß segelte knapp übers Gästetor. Kurz vor Schluss hatte Weismain das zuletzt fehlende Glück, als Fleischmann über seinen eigenen Torwart hinweg köpfte, der aber noch mit den Fingern den Ball an den Pfosten lenkte. asch