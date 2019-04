Schwürbitzer vergeben zwei Elfmeter

Am viertletzten Spieltag in der Fußball-Kreisklasse 1 Coburg reichte dem TSV Oberlauter ein Tor gegen den FC Michelau, um Rang 2 zu verteidigen. Der FC Schwürbitz bleibt nach dem 1:1 gegen die DJK/TSV Rödental Fünfter. In der Gruppe 2 verlor der FC Baiersdorf das Spitzenspiel beim SV Fischbach mit 1:2 und fiel auf Rang 4 zurück. Das Topduo Theisenort (4:0 gegen Staffelstein II) und Altenkunstadt/Woffendorf (4:0-Sieger in Roth) hielt sich schadlos. Im Abstiegskampf holte Obersdorf mit dem 1:1 einen Punkt gegen Isling.

Kreisklasse 1 Coburg

TSV Unterlauter -

SG Burgkunst./Roth-M. X:0

Die Burgkunstadter traten zu ihrem Spiel in Unterlauter nicht an. Die Begegnung dürfte vom Sportgericht mit X:0 für die TSVler gewertet werden.

FC Schwürbitz -

DJK/TSV Rödental 1:1

Der FC Schwürbitz besaß vor 65 Zuschauern mehr Spielanteile und Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, zumal die Göritzenelf zwei Foulelfmeter verschoss. Zunächst machten die Gastgeber Druck nach vorne und gingen auch durch Daniel Ender in der 8. Min. 1:0 in Führung. Die defensiv gut eingestellten Rödentaler hielten kämpferisch dagegen und glichen bereits in der 12. Min. durch Louis Hartan aus. Dann scheiterte Niklas Hetzel mit einem Foulelfmeter an Gästetorhüter Domenik Butters. Nach der Pause wollten die Gastgeber unbedingt den Siegestreffer erzielen. Erneut scheiterte Schwürbitz, diesmal durch Patrick Krappmann, mit einem weiteren Foulelfmeter an Butters. Schwürbitz verstand es nicht, gegen die harmlosen Gäste ein weiteres Tor zu erzielen.ha

TSV Oberlauter - FC Michelau 1:0

In einer von beiden Teams hart geführten Partie holten die "Schwarz-Gelben" drei Punkte im Kampf um Tabellenplatz 2. Die Micherlauer erwischten aber den besseren Start und erspielten sich einige gute Torchancen, ließen diese jedoch fahrlässig liegen. So übernahm der TSV das Geschehen und kam zu ersten Torchancen. Im zweiten Durchgang drängten die Oberlauterer auf die Führung. Schließlich war es M. Brenner, der nach einem langen Abschlag seines Torwarts frei vor dem FCM-Tor auftauchte und wuchtig zum 1:0 abschloss. Im weiteren Spielverlauf gelang es der Heimelf nicht, die Führung auszubauen. Sie musste bei zwar wenigen, aber stets gefährlichen Angriffen der Gäste um den Sieg fürchten. Kurz vor Schluss parierte Engmann noch in höchster Not und hielt damit den Sieg für Oberlauter fest.

Kreisklasse 2 Lichtenfels

SG Roth-Main - ATSV Gehülz 3:0

Die SG begann furios. Ott verpasste eine Flanke nur knapp. Nur eine Minute später nutzte er eine sehenswerte Vorarbeit von Zimmermann und Pock zum 1:0 (2.). Glück hatte die SG kurz vor der Pause. Sokotowski klärte die beste Gästemöglichkeit von Janku vor der Linie. Deutlich motivierter kam die Heimelf aus der Kabine. Zunächst scheiterte Zimmermann zweimal an Gästetorwart Sesselmann. In der 54. Minute fing Barakzai einen Pass aus der Gästeabwehr ab, setzte Pock ein, der wuchtig zum 2:0 vollstreckte. Einen weiteren Versuch von Zimmermann konnte Sesselmann in der 59. Minute nur abklatschen, Ott staubte zum 3:0 ab. mpo Schwabthaler SV - SV Neuses 0:0

Die beiden Tabellennachbarn zeigten ein gutes Spiel. Beide Abwehrreihen standen gut und ließen wenig Tormöglichkeiten zu. Trotzdem hätten die Schwabthaler bis zur Pause in Führung gehen können, doch scheiterten sie am Gästetorwart oder schossen daneben. Die Neuseser besaßen eine Chance, als Mytzka nach einer Ecke per Kopfball an SSV-Torwart Schorn scheiterte. In Hälfte 2 das gleiche Bild: Die besseren Chance besaß die Heimelf, doch Merklein und Fischer vergaben. Die Neuseser waren nur mit einem Freistoß gefährlich, denn Schorn im Kasten des SSV entschärfte. dill

SV Fischbach - FC Baiersdorf 2:1

Die Fischbacher starteten stark und kontrollierten das Geschehen weitgehend. Die Baiersdorfer kamen nur über lange Bälle auf ihre schnellen Stürmer in die Fischbacher Hälfte, doch die SVF-Abwehr stand sicher. Nach knapp 30 Minuten erzielte Graf mit einem Distanzschuss das 1:0. Auch danach fanden die Gäste kein Mittel, gefährlich vors Tor von Torwart Friedrich zu kommen. Dieser ließ nach einem krassen Fehler mit dem Pausenpfiff die Gäste doch noch jubeln. Nach einem langen Ball auf Abedidoost verschätzten sich Abwehr und auch der Torhüter komplett und Baiersdorf glich glücklich aus. Nach starker Einzelleistung von Traore ballerte Klatt mit seinem ersten Saisontor den Ball mithilfe der Latte zum 2:1 in die Maschen (57.). Das Ergebnis verteidigte der starke SV bis zum Schluss, die Gäste fanden kein Mittel. mp

FC Fortuna Roth -

FC Altenk./Woffend. 0:4

Die Rother gerieten gegen den Titelaspiranten schon nach zwölf Minuten durch Johannes Wachter in Rückstand. Bis zur 63. Minute hielten die Fortunen den knappen Rückstand. Stefan Lapczyna stellte mit dem 0:2 die Weichen auf Sieg, ehe in den Schlussminuten Tobias Natterer (89.) und Tom Höfner (94.) noch auf 4:0 für den Tabellenzweiten erhöhten. red

SpVgg Obersdorf -

SpVgg Isling 1:1

In der Anfangsphase waren im Derby keine Chancen auf beiden Seiten zu verzeichnen. Die Islinger gingen durch ein Eigentor von Jung in der 38. Minute in Führung. Kurz danach besaß Zollnhofer eine Großchance, die Heimtorwart Weiß aber parierte. In der 65. Minute hatte Betz das 0:2 auf dem Fuß, doch erneut verhinderte Weiß den Einschlag. Im Gegenzug vergaben Schmitt, Wagner und Petterich drei Großchancen der Gastgeber. Die Obersdorfer erhöhten den Druck, zeigten eine geschlossene Leistung. Schmitt schoss zum verdienten 1:1 (78.) ein. Die Gastgeber wollten jetzt mehr, riskierten viel, doch Tore fielen keine mehr. TSF Theisenort -

TSV Staffelstein II 4:0

Bis Mitte der ersten Halbzeit hielt das TSV-Bollwerk, ehe Bauer das 1:0 gelang. Mit dem zweiten Versuch nach abgepfiffener Freistoßausführung erhöhte Sari kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0. Nach dem 3:0 durch Bauer schalteten die Turn- und Sportfreunde in den Verwaltungsmodus. Gefährlich wurde es jedoch nur einmal, als Heimtorwart Franz vor Zapf energisch zugreifen musste. Theisenort dominierte, ließ aber viele Chancen aus. Ein Foulspiel an einem TSVler im TSF-Strafraum pfiff Schiedsrichter Stammberger nicht. Bauer stellte nach Vorarbeit von Jakobi den 4:0-Endstand her (78.).

FV Mistelfeld -

SV Bor. Siedl. Lichtenfels 4:4

Beim FVM war viel Kampf gegen starke Siedler zu erkennen. Jedoch gingen die Gäste durch Elmer Aguilar in Führung (16.). Danach verschossen die Mistelfelder einen Elfmeter, drückten aber weiter auf den Ausgleich, den Gieger nach Vorarbeit von Gencali erzielte (33.). Auch in Halbzeit 2 sahen die 100 Zuschauer ein kampfbetontes Spiel. Max Fendrich brachte den Gast per Freistoß erneut nach vorn (68.). Nur zwei Minuten später glich Moritz Baldauf per Elfmeter aus. Danach hatten die Mistelfelder die Führung auf dem Fuß, doch entschied der Schiedsrichter spät auf Abseits. Im Gegenzug erkannte er eine klare Abseitsposition nicht, wodurch Mathias Fischer zum 2:3 traf (82.). In der furiosen Schlussphase erzielte Mehmet Gencali das 3:3 (88.). In der Nachspielzeit das gleiche Spiel. M. Fischer traf für den Gast mit einer abgefälschten Freistoßflanke (91.), ehe Gencali für Mistelfeld zum vierten Mal ausglich.

Kreisklasse 3 Itzgrund

Spvg Ahorn - TSV Gleußen 6:1 Der Tabellenzweite wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ließ den Gleußenern keine Chance. Der überragende Danny Heinze sorgte mit seinem Hattrick (28., 32., 43.) für die 3:0-Pausenführung und traf auch nach dem Wechsel noch einmal. Erst beim Stand von 6:0 kamen die Gäste durch Maximilian Rubeck zum Ehrentreffer (75.), nachdem zuvor Mike Lehnert (50.), Marcel Stegner (68.) und Heinze (72.) das halbe Dutzend voll gemacht hatten. di

SV Ketschendorf II -

SpVgg Dietersdorf 3:1

Die Dietersdorfer kamen zwar in der 11. Minute durch Lukas Strauch per Strafstoß zur schnellen Führung, hatten damit aber ihr Pulver verschossen. Die Gastgeber glichen durch Silvio Siegel aus (32.). Nach Wiederbeginn nutzten die Ketschendorfer in der offenen Auseinandersetzung ihre Möglichkeiten durch Jonas Luther (61.) und Rico Seyferth (94.) besser. di

Kreisklasse 1 Bamberg

SC Kemmern -

TSV Ebensfeld II 0:1

Einen herben Rückschlag mussten die Kemmerner im Kampf um Platz 2 einstecken. Der Vorletzte Ebensfeld wahrte mit dem Sieg seine Chancen auf den Ligaverbleib. Die Gäste waren wacher und besaßen die besseren Chancen. Nach torloser erster Hälfte köpfte Lukas Schütz nach einer Ecke das Goldene Tor (66.). Danach kämpften die Ebensfelder um den überragenden Torhüter Max Hauptmann aufopferungsvoll und verteidigten gegen die anstürmende Heimelf ihre Führung. red