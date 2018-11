Schwarze Serie der Marktzeulner hält an

Am letzten regulären Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West fanden nur fünf von acht Begegnungen statt. Die Partien in Kleintettau (gegen Unterleiterbach), Breitengüßbach (gegen DJK Bamberg II) und Würgau (gegen Mönchröden) fielen aus. Der VfL Frohnlach geht nach seinem 2:0-Heimsieg über Merkendorf als Tabellenführer in die Winterpause.

Einen Punkt ergatterte die SpVgg Ebing mit dem 1:1 gegen den TSV Meeder. Der TSV Ebensfeld verlor dagegen zu Hause gegen den SC Ebersdorf mit 1:2. Mit dem gleichen Resultat endete die Partie zwischen der SpVgg Ebing und dem TSV Meeder. Dagegen kassierte Aufsteiger TSV Marktzeuln mit dem 0:3 gegen den bisherigen Tabellennachbarn FC Oberhaid seine siebte Niederlage in Folge und muss nächste Woche noch einmal gegen den Tabellenfünften Mönchröden ran.

TSV Marktzeuln - FC Oberhaid 0:3

Die 200 Zuschauer an der Rodach sahen eine schwache Bezirksliga, in der es die Zeulner wie schon vor zwei Wochen gegen Bamberg verpassten, gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten zu punkten. Die Oberhaider erwischten einen Blitzstart und gingen nach einem schnell ausgeführten Freistoß bereits in der 4. Minute in Führung. D. Dotterweich nahm das kurze Zuspiel elf Meter vor dem TSV-Gehäuse auf und ließ C. Schöps, der erneut das Zeulner Tor hütete, aus spitzem Winkel keine Chance. Danach zog sich Oberhaid in die eigene Hälfte zurück. Die Heimelf konnte damit aber nicht viel anfangen. In der 19. Minute erhöhten die Gäste unvermittelt auf 0:2, als D. Biermann nach einem Konter einen langen Ball aufnahm, noch einen TSV-Verteidiger aussteigen ließ und aus 16 Metern einschob. Die Heimelf besaß in Hälfte 1 keine echte Torchance, hätte in der 30. Minute jedoch fast noch das 0:3 durch A. Aumüller hinnehmen müssen, doch C. Schöps parierte mit dem Fuß. Auch die zweite Halbzeit bot fußballerische Magerkost. Oberhaid versuchte, den Vorsprung zu verwalten, und machte die Räume für die ideenlos agierende Heimmannschaft sehr eng. In der 65. Minute schoss A. Kremer aus 18 Metern am Gehäuse des vollkommen beschäftigungslosen FC-Torhüters vorbei. In der 74. Minute landete ein abgewehrter Eckball der Oberhaider bei S. Roppelt, der aus 18 Metern abzog und den 0:3-Endstand erzielte. ddz TSV Marktzeuln: C. Schöps - Christian (72. Brüssow), T. Schütz (67. Weigl), Hahner, Schüperling, J. Yesurajah, Stark, A. Kremer, O. Schütz (61. Backert), Rauch, Kestel / FC Oberhaid: N. Hofmann - K. Schmitt, Böhm, Biermann, B. Vogel (55. M. Hofmann), Hümmer (81. Jameson), Aumüller (84. Gründler), Dotterweich, Roppelt, Wagner, Schonert / SR: Kannheiser (Hof) / Zuschauer: 200 / Tore: 0:1 Dotterweich (4.), 0:2 Biermann (19.), 0:3 Roppelt (74.)

TSV Ebensfeld - Sylvia Ebersdorf 1:2

Auf dem Sandplatz waren die Ebensfelder in der ersten Hälfte die dominierende Mannschaft. Es dauerte dennoch bis zur 10. Minute, bis sich die erste nennenswerte Aktion ergab. TSV-Torjäger Lukas Faulstich scheiterte jedoch aus kurzer Distanz am Gästetorwart. Nur fünf Minuten später zog Kevin Popp in aussichtsreicher Position ab, doch sein Flachschuss ging knapp am Ebersdorfer Gehäuse vorbei. Doch nach 21 Minuten wurden die "Gelb-Weißen" für ihre Bemühungen belohnt. Nach schöner Vorarbeit von Daniel Röder drückte Lukas Faulstich den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie.

Wenige Minuten später fiel aus heiterem Himmel der Ausgleich. Nach einer Flanke von links stand Belibi Atangana völlig frei und netzte zum 1:1 ein. Die Heimelf zeigte sich von dieser kalten Dusche geschockt. So tat sich bis zum Seitenwechsel auf beiden Seiten nicht mehr viel.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich auf dem immer schwerer zu bespielendem Boden eine ausgeglichene, kampfbetonte Partie mit zahlreichen gelben Karten für beide Teams. Torraumszenen waren Mangelware. Die beste Gelegenheit hatte noch TSV-Kapitän Kevin Popp nach einer knappen Stunde. Doch nachdem er den Gästetorwart bereits umkurvt hatte, versprang ihm der Ball und sein Schuss verfehlte das leere Tor.

Das sollte sich gut zehn Minuten vor dem Ende der Partie rächen. Nach einem Foul bekamen die Ebersdorfer einen Elfmeter zugesprochen, den Aykut Civelek zum 1:2 verwandelte.

Die Schützlinge von Trainer Oliver Kellner warfen danach nochmals verzweifelt alles nach vorne. Schiedsrichter Barnert, dem die Partie in der zweiten Hälfte mehr und mehr entglitt, versagte der Heimelf nach einem Foulspiel an Kevin Popp einen klaren Elfmeter und pfiff im Anschluss trotz einiger Unterbrechungen nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit ab. Zu allem Überfluss sah der Ebensfelder Yannik Gründel eine Minute vor Schluss noch die Rote Karte.

TSV Ebensfeld: Reschke - Schober, Lieb, Holzheid, Schug, Popp, Kremer(72. Schütz), Häublein, Gründel, Röder (67. Stölzel), Faulstich / SC Sylvia Ebersdorf: Weiß (23. Knauer) - Peker, Pawellek, Reißenweber, A. Civelek, C. Civelek, Pöche, Heidenreich, Atessacan, Atangana / SR: Barnert (Bayreuth) / Zuschauer: 220 / Tore: 1:0 Faulstich (20.), 1:1 Atangana (26.), 1:2 Civelek (78., Foulelfmeter) / Rote Karte: Y. Gründel (89.)

SpVgg Ebing - TSV Meeder 1:1

Es war noch keine Minute gespielt, als Schneider nach Vorlage von Schmauser aus zehn Metern zur Führung für die Ebinger einschoss. Ab der 18. Min. erspielten sich die starken Meederer drei Torschancen. So scheiterten Knoch (18.) und Gemeinder (22.) am Ebinger Torwart Haupt. In der 24. Minute verzog Knoch äußerst knapp. Die SpVgg hielt dagegen. In der 37. Minute war Schmauser im Abschluss zu ungenau, so dass ein Meederer vor der Torlinie klären konnte. Kurz vor dem Wechsel scheiterten beide Mannschaften am Aluminium.

Nach der Pause nutzte Meeder in der 62. Minute einen Abspielfehler in der Ebinger Abwehr. Der starke Thiel vollendete freistehend zum 1:1. In der 71. Minute scheiterten Büttner per Seitfallzieher und Schmauser mit seinem Schuss aus 16 Metern am guten Torwart Schultheiß (76.). In der Schlussphase hatten die TSVler gegen die ersatzgeschwächten Hausherren noch zwei Torchancen durch Knoch. red SpVgg Ebing: Haupt - Landgraf, Merzbacher, Fuchs, Zebunke, Funk, Skalischus, Schneider, Motschenbacher (46. Hubatscheck), Schmauser, Büttner / TSV Meeder: Schultheiß - Domann, Krumm, Maisel, Wunsch, Schubert, Kraußer, Knoch, Gemeinder (61. Wächter), Steiner (72. Pletsch), Thiel / SR: Özdemir (Ort) / Zuschauer: 180 / Tore: 1:0 Schneider (1.), 1:1 Thiel (62.)