Schwabthaler SV setzt seine Siegesserie fort

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause sind die Landesliga-Fußballerinnen des Schwabthaler SV auf den vierten Platz geklettert. Mit dem 2:0-Erfolg bei der SpVgg Bayreuth überholte das Team von Trainerin Theresia Vogt seinen Gegner in der Tabelle. Zu den Abstiegsplätzen hat der SSV nun elf Zähler Vorsprung.

Landesliga Nord

SpVgg Bayreuth - Schwabthaler SV 0:2

Bei bestem Fußballwetter leisteten sich die Bayreutherinnen immer wieder Abspielfehler, die die Gäste zu Kontern nutzten. Nach einem Eckball von der rechten Seite traf L. Kestler den Ball nicht richtig, die Kugel trudelte Richtung Toraus, doch die aufmerksame Keil staubte zum 1:0 ab (15.). Nur gute zehn Minute später hatte Keil das 2:0 auf dem Fuß, als sie nach feinem Zuspiel alleine auf Holl zulief. Die Torhüterin blieb lange stehen, und Keil setzte das Spielgerät knapp vorbei. Die SpVgg hingegen war über Standards brandgefährlich. In der 33. Minute hätten die Gastgeberinnen den Ausgleich erzielen können, als ein Freistoß gefährlich in den Strafraum geschlagen wurde. SSV-Torhüterin Spindler kam zu spät, doch Schramm schoss nur an den Pfosten, von dem der Ball in die Arme von Spindler prallte. Nach diesem Schreckmoment standen die Gäste wieder kompakt in der Defensive.

Nach dem Seitenwechsel hatte die SpVgg in der 57. Minute erneut den Ausgleich auf dem Fuß, als Schramm kurz vor der Strafraumgrenze den Winkel anvisierte, doch Spindler klärte zur Ecke. Auf der Gegenseite kombinierte sich der Schwabthaler SV vors Tor. Hofmann brachte den Ball zu L. Kestler, die bediente mustergültig die mitgelaufene Keil im "Sechzehner", die zum 2:0 einschob (61.). Die Gastgeberinnen versuchten, über lange Bälle zum Erfolg zu kommen, doch entweder P. Kestler oder M. Vogt entschärften die Situationen. In der 69. Minute hätte Keil auf 3:0 erhöhen können, doch ihr Schuss strich knapp am Pfosten vorbei. Die Bayreutherinnen hatten nur noch wenig entgegenzusetzen und scheiterten immer wieder an der disziplinierten SSV-Abwehr. JaS

Bezirksliga Oberfranken West

RSV Drosendorf - SCW Obermain 0:3

Mit dem 3:0-Sieg in Drosendorf kletterten die Weismainerinnen wieder auf Rang 2 der Bezirksliga-Tabelle. Beim Ex-Regionalligisten ging der SCWO bereits nach elf Minuten durch Hanna Ziegmann in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Laura Endres auf 2:0 für das Team von SCWO-Trainer Norbert Ziegmann. Nach 66 Minuten war die Partie mit dem 3:0 durch Laura Endres entschieden.red

Kreispokal-Halbfinale

SV Gifting -

SG Staffelstein/Lichtenfels 0:9

Von Beginn machten die Lichtenfelserinnen Druck und zeigten, dass sie ins Pokalfinale einziehen wollten. Der Kreisklassist kam gegen den Kreisliga-Spitzenreiter nur selten zu Entlastungsangriffen, meistens wurden die Giftingerinnen schon im Mittelfeld abgeblockt. So gab es schon vor der Pause für die SG Treffer von Luisa Betz, Milagro Dippold und Ronja Kohmann zu bestaunen. Larissa Richter stellte mit einem Doppelpack das 0:5-Halbzeitergebnis her. Auch in Hälfte 2 ließ der Gast die Giftinger Mannschaft nicht ins Spiel kommen. Kohmann, Dippold, Richter und Betz trafen zum 0:9-Endstand. Die Fußballerinnen der SG Staffelstein/Lichtenfels stehen damit im Pokalfinale, das dieses Jahr am 1. Mai in Mönchröden stattfindet. Gegner wird die SG Neuses/Gehülz sein, die sich im anderen Halbfinale gegen den FC Redwitz mit 6:5 nach Elfmeterschießen durchsetzte. neck