Schwabthaler SV lässt zu viele Chancen liegen

Am dritten Spieltag der Landesliga Nord setzte es für die Frauen des Schwabthaler SV die zweite Niederlage. Gegen die zuvor punktlose SpVgg Bayreuth verloren sie auf eigenem Platz knapp mit 1:2.

In der Bezirksoberliga holte der FC Michelau seinen ersten Saisonsieg und sprang durch das 4:0 gegen den SV Wernsdorf auf den vierten Tabellenplatz.

Der FC Fortuna Roth (3:0 in Walsdorf) und der SCW Obermain (0:0 in Ebing) bleiben in der Bezirksliga ungeschlagen.

Landesliga Nord

Schwabthaler SV - SpVgg Bayreuth 1:2

Die Heimmannschaft schaltete bei Ballverlust schnell um, eroberte sich den Ball zurück und legte sofort den Vorwärtsgang ein. Nach feinem Pass von Lisa Kestler stand Michele Lieb allein vor dem Gästetor, schloss aber zu überhastet ab. In der 36. Minute wurden die Angriffsbemühungen der Heimelf belohnt. Die gut aufgelegte Janine Hofmann spielte einen öffnenden Pass auf Sabrina Hornung, die in den Lauf von Lisa Kestler weiterleitete. Letztgenannte versenkte den Ball im langen Eck des Gästetores.

Die Bayreuther erhöhten nun das Tempo, bei den Schwabthalerinnen schlichen sich Fehler ein. In der 43. Minute erzielte Sophia Hübner nach einem Ganster-Freistoß das 1:1. Mit Glück rettete der SSV diesen Zwischenstand in die Pause. Die aufopferungsvoll kämpfende Pia Kestler klärte mehrfach mit letztem Einsatz, ehe die Bayreutherin Sophie Lang knapp am Tor vorbeischoss.

Nach dem Seitenwechsel hatte die Heimmannschaft Probleme, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Eine der wenigen Chancen vergab Lisa Kestler, als sie an der Fußabwehr von SpVgg-Torfrau Magdalena Holl scheiterte. Auch Hofmann fand in der stark reagierenden Holl ihre Meisterin. Mehr Nervenstärke im Abschluss bewies die Bayreutherin Hanna Marquard: Nach einem Ballverlust lief sie alleine auf SV-Torhüterin Jaqueline Spindler zu, umkurvte diese und vollendete zum 1:2 (68.). Diesen Rückstand konnte der Schwabthaler SV trotz intensiver Bemühungen in der Schlussphase nicht mehr aufholen. js

Bezirksoberliga

FC Michelau - SV Wernsdorf 4:0

Die ersten guten Chancen hatten die Gäste, doch in Führung ging Michelau. Nach Vorarbeit von Jennifer Schmitt erzielte Julia Karch das 1:0 (25.). Eine Minute später wirbelte die Torschützin die Gästeabwehr durcheinander, Saskia Dinkel erzielte das 2:0. Vor dem Halbzeitpfiff verpasste Michelau mehrmals eine höhere Führung, ließ aber auch nach dem Seitenwechsel nicht nach. Karch auf Dinkel - 3:0 (50.). Die Heimelf ließ nur wenig zu und erhöhte in der 80. Minute durch die kurz zuvor eingewechselte Sabrina Gebhardt auf 4:0.

Bezirksliga West

SG Walsdorf/Stegaurach II - FC Fortuna Roth 0:3

Die Gäste überstanden die anfängliche Druckphase der SG dank einer konzentrierten Defensivarbeit schadlos. Bei einem der wenigen FC-Angriffe nutzte Nicole Treubel ihren Platz im Strafraum - 0:1. Nach dem Seitenwechsel schuf Roth innerhalb weniger Minuten klare Verhältnisse. Erst traf Jessica Will (48.) nach einer Ecke, dann schlenzte Treubel den Ball zum 0:3 (55.) ins Tor. In der einseitigen zweiten Halbzeit hatte die Fortuna keine Probleme mit der fehlerhaft agierenden Heimelf. Der FC scheiterte unter anderem noch am Querbalken und verteidigte den Vorsprung souverän. SpVgg Ebing II - SCW Obermain 0:0

Vor 50 Zuschauern spielte sich die ausgeglichene Partie weitestgehend im Mittelfeld ab. Da beide Abwehrreihen gut standen, gab es nur selten zwingende Torchancen. Für die meiste Gefahr sorgte bei den Gästen die flinke Sarah Henkel, aber sie blieb im Abschluss glücklos. Nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams je zwei gute Chancen auf den Siegtreffer, ließen diese aber ungenutzt. So blieb es beim leistungsgerechten Remis. Der SCWO bleibt so auch im zweiten Saisonspiel ohne Gegentreffer. red