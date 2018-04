Schwabthaler SV kann Führung trotz Überzahl nicht halten

Die Kreisklasse Teams Schwabthaler SV (4. Tabellenplatz) und VfR Johannisthal (1.) mussten am Freitag auf einige Leistungsträger verzichten. So kam im Spitzenspiel wenig Spannung auf und die Partie fand größtenteils im Mittelfeld statt, mit leichten Vorteilen für die Heimelf, die in der 50. Minute verdient in Führung ging. Erst als der Spitzenreiter in Unterzahl geriet, spielte er überraschend stark auf und glich zum 1:1-Endstand aus.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

Schwabthaler SV -

VfR Johannisthal 1:1

Ihre einzige Tormöglichkeit in der ersten Hälfte hatte die Heimelf durch Daniel Reinhardt, doch der traf das Leder nach einem weiten Zuspiel nicht richtig und der Ball ging daneben. Die Gäste blieben bis zur Halbzeit unauffällig. Auch nach dem Wechsel erarbeiteten sich beide Teams lange keine Chancen, bis Jonas Spörl in der 50. Minute nach schöner Vorlage von Tim Dinkel mit einem Volleyschuss den Führungstreffer für die Heimelf erzielte. Fünf Minuten später spielte sich Spörl schön frei, scheiterte jedoch am VfR-Schlussmann Tobias Mayer. Als Gastspieler Dominik Sachs mit Rot vom Platz geschickt wurde, spielte der dezimierte Gast überraschend stark auf, drückte den SSV in die eigene Hälfte und erzielte durch Markus Ludwig in der 75. Minute den Ausgleich.

Danach wurde mit Simon Merklein auch ein Heimaktuer vom Schiedsrichter vorzeitig vom Platz geschickt. So sehr sich die Gäste in den Schlussminuten aber bemühten, die starke SSV-Abwehr ließ keine Gästemöglichkeit mehr zu. äd



Schiedsrichter: Rennert (Reckendorf). - Zuschauer: 120. - Tore: 1:0 Spörl (50.), 1:1 Ludwig (76.). - Rote Karten: Sachs (Johannisthal, 64.), Merklein (Schwabthal, 77.).