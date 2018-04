Schwabthaler SV hält beim 1. FC Nürnberg stark dagegen

Landesliga Nord

1. FC Nürnberg -

Schwabthaler SV 2:2

Vom Anstoß weg war den Schwabthalerinnen anzumerken, dass sie die Punkte nicht kampflos hergeben wollten. Die "Schwodlerinnen" standen kompakt und verteidigten geschickt, um bei Ballgewinn blitzschnell umzuschalten und schnell vors Tor der Clubberinnen zu kommen. In der 32. Min. landete jedoch eine Hereingabe des FCN bei Melissa Kuya-Strobel, die am Elfmeterpunkt lauerte. Sie schlenzte den Ball an den Innenpfosten, von wo aus er hinter die Torlinie trudelte. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und glichen zehn Minuten später durch Lisa Kestler aus. Nach einem Ballgewinn leitete A. Lieb das Spielgerät direkt mit der Hacke in den Lauf von Kestler, die eiskalt vollstreckte.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste weiter Druck und gingen durch L. Kestler sogar in Führung (49.). Lange kämpften die Fußballerinnen vom Obermain gegen die wütenden Angriffe mit Erfolg an. Doch in der 73. Min. stand wiederum Kuya-Strobel nach einem Eckball richtig und hatte keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken. Das Remis brachten die Gäste durch eine geschlossene Mannschaftsleistung über die Zeit. JaS



Bezirksoberliga

FC Michelau - FFC Hof II 2:4

Eine klare Heimniederlage kassierten die Michelauerinnen gegen den Tabellenzweiten FFC Hof II, der damit seine Titelchancen wahrte. Dabei begannen die Michelauerinnen gut und gingen in der 8. Min. durch Saskia Dinkel per Foulelfmeter in Führung. Die Hoferinnen glichen jedoch durch Theresa Knarr in der 22. Min. aus.

Nach der Pause war die Bayernliga-Reserve am Drücker. Amelie Lehnert schoss den Gast in Front (59.), ehe Knarr mit ihren Treffern 2 und 3 (70., 81.) den Hofer Sieg absicherte. Kurz vor Schluss besorgten die Hofe-rinnen per Eigentor selbst den 2:4-Endstand. red



Kreisliga Nord

FC Redwitz -

TSSV Fürth a. B. 3:0

Zum Auftakt nach der Winterpause behielten die Redwitzerinnen gegen den TSSV Fürth am Berg, dem vier Stammkräfte fehlten, klar mit 3:0 die Oberhand. Bereits nach fünf Minuten brachte Jessica Götz die Heimelf in Führung, indem sie einen Freistoß aus 20 m unhaltbar in den Torwinkel schoss. Die Gäste waren keineswegs defensiv ausgerichtet, scheiterten jedoch immer wieder an der guten Abwehr der Redwitzerinnen. Die FCR-Frauen, angetrieben von der unermüdlichen Spielführerin Kathrin Schlaf, ließen in der Folge hochkarätige Chancen ungenutzt. Direkt nach dem Wiederanpfiff kam die Heimelf durch Steffi Wohlrath im Strafraum der Gäste zum Abschluss, Torfrau Natalie Prötzel ließ den Ball ins Feld abprallen, wo Jessica Götz zum 2:0 abstaubte. Torraumszenen der Gäste waren Mangelware. Redwitz hingegen legte nach. In der 67. Min. passte Laura Herbst nach innen, wo Carolin Brief unhaltbar zum 3:0-Endstand einnetzte. stpf