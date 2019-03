Schwabthaler SV gewinnt Derby verdient

Die Schwabthaler Frauen haben - wie in der Vorrunde das - kreisinterne Derby in der Fußball-Landesliga Nord für sich entschieden. Die "Trächerinnen" bleiben damit Vorletzter, während die SSV-Frauen von Trainerin Theresia Vogt mit dem Dreier ein Sechs-Punkte-Polster zu den Abstiegsplätzen besitzt und als Fünfte nur noch einen Zähler hinter dem Dritten SpVgg Bayreuth liegen.

Landesliga Nord

Spvg Eicha - Schwabthaler SV 0:2

Die Gäste waren von Beginn an spielerisch überlegen. Die erste Chance besaß schon nach fünf Minuten Romina Mathes, die aber an der überragenden Ei-chaer Torhüterin Annalena Werft scheiterte. In der Folgezeit kombinierten die Schwabthalerinnen gut, doch die Abwehr der Heimelf knackten sie nicht. Nach 13 Minuten kam die Spvg erstmals gefährlich vors SSV-Tor, doch Torhüterin Jaqueline Spindler war beim Schuss von Julia Fellisch auf dem Posten. Kurz darauf brannte es im Schwabthaler Strafraum lichterloh, doch Spindler war erneut zur Stelle. Kurz vor der Pause ging dann aber der Favorit - dem Spielverlauf nach etwas überraschend - in Führung. Aus abseitsverdächtiger Position kam nach einem Eichaer Ballverlust Jessica Keil an den Ball, die zum 0:1 traf.

Den optisch überlegenen Gästen fehlte auch in der zweiten Hälfte die letzte Konsequenz vor dem Tor. Lisa Kestler und Jessica Keil scheiterten jeweils alleine vor Werft an der Torhüterin, die auch weitere Chancen der Schwabthalerinnen vereitelte. In der 75. Minute wurde Lisa Leitzinger im SSV-Strafraum gefoult. Fellisch trat zum Elfmeter an, schoss ihn aber an den Pfosten. Auf der Gegenseite rettete bei einem Nachschuss von Keil und bei einem 25-Meter-Hammer von Mathes ebenfalls das Aluminium. Das 0:2 gelang dann Janine Hofmann, die nach einer Ecke aus 16 Metern abzog und traf. red

Bezirksliga Ofr. West

SCW Obermain - SpVgg Ebing II 2:2

Auf dem schwer bespielbaren Weismainer Sandplatz sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie. Von der Papierform her gingen die Gäste mit der Ex-Weismainerin Lieder als Favorit ins Spiel. Die Heimelf versuchte aus einer kontrollierten Defensive den Konter zu setzen. Durch hohe Einsatzbereitschaft wurden die Kombinationen der Ebingerinnen meist unterbunden. In der 15. Minute allerdings traf Nina Höfer per Flachschuss, der der Heimtorfrau Tina Trenkwald durchrutschte, zur Führung. Der SCWO versuchte mit langen Bällen auf die Spitzen Henkel und Bauer, für Torgefahr zu sorgen. Nach 26 Minuten bugsierte Andrea Scholz einen Eckball per Kopf ins Tor zum glücklichen 0:2-Pausenstand.

Die zweite Hälfte gehörte Weismain. Ein Kopfball von Hanna Ziegmann zwang Gästetorfrau Gasseter zu einer Glanzparade. In der 66. Minute fiel der Anschlusstreffer durch Sarah Henkel. Die Ebinger kamen kaum noch vors SCWO-Tor. Nach einer Ecke von Laura Ziegmann traf erneut Henkel zum Ausgleich. Aufgrund der Leistungssteigerung in Hälfte 2 fühlt sich der Punkt für Weismain wie ein Sieg an.asch

Kreisliga Nord

SG Staffelstein/Lichtenfels -

SG Neuses/Gehülz 3:0

Mit der SG Staffelstein/Lichtenfels traf der beste Angriff auf die SG Neuses/Gehülz mit der besten Abwehr der Liga. So spielte sich das Geschehen zunächst im Mittelfeld ab. In der 19. Minute zwang Luisa Betz mit ihrem Schuss die überragend haltende Gästetorhüterin Denise Stadelmann zu einer Parade. Auf der Gegenseite klärte Lichtenfels den Ball nicht konsequent, aber auch hier war die Torfrau Alicia Funk auf dem Posten. In der 26. Minute lupfte nach einem super Zuspiel von Luisa Betz Ronja Kohmann den Ball zum 1:0 ins Gästetor. Weitere Chancen vor der Pause vergab die Heimelf, die sich ein spielerisches Übergewicht erarbeitete. Chancen von Richter, Schreppel, Betz und Kohmann wurden von Torfrau Stadelmann vereitelt. In der 64. Minute schafften es die Lichtenfelserinnen nach drei Anläufen, den Ball zum 2:0 im Tor unterzubringen. Schließlich stand Jasmin Schreppel goldrichtig und schob den Ball ins Tor. Nur fünf Minuten später bekamen die Gastgeberinnen einen Freistoß aus 20 Metern zugesprochen, den Luisa Betz unter die Latte zum 3:0-Endstand zirkelte. neck

SG Himmelkron/Streitau - FC Redwitz 1:4

Die Heimelf agierte sicher und kämpferisch, beide Teams rieben sich zu Beginn in Mittelfeldzweikämpfen auf. Den glücklicheren Start erwischten die Gastgeberinnen. Nadine Weinmann tankte sich in der 11. Minute im Redwitzer Strafraum durch und schob den Ball zum 1:0 ein. Die Gäste versuchten auf dem kleinen Hartplatz, Lücken in der SG-Abwehr aufzureißen. Aus kurzer Distanz scheiterten zunächst Schlaf und Götz, ehe kurz vor der Pause Laura Herbst im Strafraum abzog und das 1:1 erzielte. Die Heimelf versuchte in Halbzeit 2 das Ergebnis zu verwalten. Die Redwitzerinnen suchten immer zielstrebiger den Weg in den gegnerischen Strafraum. In der 51. Minute war die FC-Kapitänin Kathrin Schlaf nur durch ein Foul zu bremsen. Den Elfmeter verwandelte Luisa Walcher zur 2:1-Führung. Redwitz legte nach. Die weiteren Tore von der Strafraumgrenze durch Laura Herbst (60, 63.) waren die logische Konsequenz der offensiven Ausrichtung. Mit dem Sieg bleibt Redwitz mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 1 erster Verfolger der SG Staffelstein/Lichtenfels.pfad