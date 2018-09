Schwabthal feiert Derbysieg über Eicha

Bei bestem Fußballwetter sahen die rund 70 Zuschauer in End zum Auftakt der Landesligasaison einen verdienten 3:1-Heimsieg der Schwabthaler Fußballerinnen gegen die Spvg Eicha.

Die Gäste, die sich nach dem Abstieg aus der Bayernliga neu ausrichten müssen, versuchten, auf Nummer sicher zu gehen und möglichst lange die Null zu halten. Von Beginn an übernahmen die Gastgeberinnen das Kommando und kombinierten sich durch gefälliges Passspiel vors Tor der Eichaer Torhüterin Werft.

Baumann vergibt Elfmeterchance

Nach einer halben Stunde wurde Lisa Kestler auf die Reise geschickt. Sie legte den Ball an der Gäste-Torfrau vorbei und wurde von dieser unsanft von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß traf Stefanie Baumann jedoch nicht richtig, so dass Werft keine Mühe hatte, den Schuss zu entschärfen. Nur fünf Minuten später jubelte die Heimelf, als nach einem Pass von Jessica Keil auf Michelle Lieb diese das 1:0 erzielte. Im weiteren Spielverlauf ließen die "Schwodlerinnen" noch weitere hochkarätige Chancen liegen.

SSV macht weiter Druck

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Der Schwabthaler SV ließ den Ball durch die eigene Reihen laufen und versuchte über M. Lieb und Keil auf den Außenpositionen gefährlich vors Gästetor zu kommen. Den ersten Aufreger der 2. Hälfte hatte Pia Kestler, die aus gut 30 Metern die Gästetorhüterin zu einer Glanztat zwang. Auch M. Lieb und Andrea Lieb scheiterten an der Gästetorfrau. Nach 56 Minuten kam M. Lieb wieder über außen, zog an einer Verteidigerin vorbei in den Strafraum und wurde von dieser zu Fall gebracht. Diesmal übernahm L. Kestler die Verantwortung und verwandelte humorlos zum 2:0.

Kestler schön freigespielt

Eine knappe Viertelstunde später wurde L. Kestler mit einem tollen Pass über die Abwehrkette freigespielt und erzielte mit einem satten Flachschuss das 3:0. Eicha versuchte nun mehr nach vorne. War Eichas Julia Fellisch die ersten 70 Minuten in der Offensive alleine auf weiter Flur gewesen, zog es nun Spielertrainerin Marcella Hoch mit nach vorne.

Nach dem 3:0 ließ bei den Gastgeberinnen die Konzentration nach. So kam Eicha zu Chancen. Durch einen abgefälschten Freistoß aus gut 25 Metern erzielte die unermüdliche Fellisch das 3:1 (77.). Kurze Zeit später tauchte die Torschützin vor Spindler auf und versuchte quer zu legen. Der Ball wurde von der SSV-Torhüterin aber geblockt und von Janine Hofmann aus der Gefahrenzone befördert. Der Schwabthaler SV brachte das Ergebnis über die Zeit.

Am Samstag in Hof

Bereits am kommenden Samstag wartet das nächste oberfränkische Duell auf die "Schwodlerinnen". Um 14 ist der SSV zu Gast beim Aufsteiger FFC Hof II. Nach einer Niederlage gegen die SpVgg Stegaurach werden die Hoferinnen auf heimischen Gelände alles für die ersten drei Punkte in die Waagschale werfen. JaS