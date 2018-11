Schlüsselspiel für Marktzeuln gegen Oberhaid

Davor aber wollen die Teams nochmal alles geben. Bereits am Samstag will sich der FSV Unterleiterbach (11.) drei Punkte beim abgeschlagenen Schlusslicht ASV Kleintettau holen. Am Sonntag erwartet der TSV Ebensfeld (7.) den SC Ebersdorf (4.), die SpVgg Ebing (12.) den TSV Meeder (9.) und der TSV Marktzeuln (14.) im richtungsweisenden Spiel den zwei Punkte besser stehenden FC Oberhaid. Für die Zeulner steht am ersten Advent noch ein weiteres Heimspiel gegen Mönchröden auf dem Programm.

ASV Kleintettau - FSV Unterleiterbach

Hauptsache gepunktet, lautete wohl das Fazit der Unterleiterbacher nach dem 1:0-Sieg über den Vorletzten Würgau. Beim Tabellenletzten gilt es für die Eichhorn-Schützlinge nun nachzulegen, um sich dann mit einem weiteren Dreier von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Doch dies wird für den FSV beileibe kein Selbstläufer. Der Aufsteiger hat zwar noch kein einziges Match gewonnen, doch war der ASV in den letzten Wochen einige Male nah dran. Im Hinspiel setzte es für Kleintettau ein 0:5.

TSV Marktzeuln - FC Oberhaid

Durch eine Negativserie von sechs Niederlagen bei 5:23 Toren rutschte der Aufsteiger aus Marktzeuln auf einen Abstiegsrang ab. Hoffnung auf Beendigung dieser Durststrecke keimt dennoch beim TSV auf, denn die 2:3-Niederlage zuletzt in Mitwitz war unglücklich. Doch ob die Hausherren gerade gegen den FC Oberhaid die Wende schaffen, ist fraglich. Der FCO hat nach dem Trainerwechsel zurück zu Alex Stretz wieder in die Erfolgsspurt gefunden, holte nach dem 4:1 gegen Ebing aus den letzten fünf Runden zehn Punkte und hat den Abstiegsplatz mit den Zeulnern getauscht. Die TSVler treffen also auf einen Kontrahenten, der mit wesentlich mehr Selbstvertrauen in dieses für beide Teams wichtige Match geht. Mit einem 1:1 wie im Hinspiel wären die Gastgeber sicher schon zufrieden.

TSV Ebensfeld - Sylvia Ebersdorf

Einen Punkt aus Mönchröden mitnehmen, dies hätten die Ebensfelder vor einer Woche sicher gern unterschrieben. Das 2:2 fühlte sich aber für die Mannen von Trainer Oliver Kellner wie eine Niederlage an, glichen die "Mönche" erst in der Nachspielzeit aus. Für die Ebensfelder bleibt aber die Erkenntnis, dass sie an einem guten Tag gegen Spitzenteams durchaus mithalten können. Gegen den Fünften Ebersdorf ist wieder eine solche Leistung nötig. Die Akteure von Sylvia-Trainer Dieter Kurth holten auswärts erst neun Zähler. Deshalb rechnen sich die Gastgeber durchaus Chancen aus, mit einem Sieg und einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen (Hinspiel 0:2).

SpVgg Ebing - TSV Meeder Nach der 1:4-Niederlage der Ebinger beim FC Oberhaid zählt für das Team von Trainer Thomas Mutors eigentlich nur ein Dreier gegen Meeder, damit die SpVgg nicht auf einem Abstiegsplatz überwintert. Eine schwierige Aufgabe, auch wenn der TSV seit vier Runden ohne Sieg ist. Durch viel Kampf und Einsatz trotzte Meeder jüngst Frohnlach ein 1:1 ab. Mit einem Sieg würden die Hausherren mit Meeder gleichziehen. Doch der TSV ist auswärtsstark, holte bereits 15 Zähler (4:0).gefa