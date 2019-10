Schaller nutzt Fehler zum 1:0

Arbeitssieg kann man das 1:0 des FC Lichtenfels wohl nennen, den die 180 Zuschauer am Samstag im Karl-Fleschutz-Stadion zu sehen bekamen. In einer durchschnittlichen Landesligabegegnung leisteten sich der TuS Röllbach in der 88. Minute einen spielentscheidenden Fehler, der drei Punkte für die Heimelf brachte. Damit stockten die Lichtenfelser ihr Konto auf 22 Zähler auf. Die Röllbacher stehen mit 13 Punkten weiter im Tabellenkeller der Landesliga Nordwest.

In einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partie blieben spielerische Höhepunkte auf der Strecke. Trotz alledem konnten sich beide Mannschaften einige Chancen erspielen oder erkämpfen.

In der ersten Hälfte hatten L. Jankowiak und Pfadenhauer für die Einheimischen die Führung auf dem Fuß, für die Gäste hätten Niesmer, Amrhein und Scherg einen Treffer erzielen können.

Zwei Lattentreffer des FCL

In Hälfte 2 hatten zunächst die Korbstädter mit einer Dreifachchance die Möglichkeit zum 1:0, doch scheiterten L. Jankowiak, Schardt und Pfadenhauer an der Latte des Gästetores. Im Gegenzug hatten die Unterfranken mit einem Schuss von Wolf und dem Nachschuss von Grimm eine große Chance.

Kurz vor Schluss kam die spielentscheidende Szene. Lukasz Jankowiak schlug einen langen Ball nach vorne. Die Gästeabwehr ließ sich überraschen, Schaller erlief den Ball, umspielte den herauslaufenden Torwart und vollendete zum 1:0. Der FCL brachte den Vorsprung dann sicher über die Zeit. neck FC Lichtenfels: Kraus - Mohr, Graf, Schardt, Wige, Scholz, Schamel (64. Schaller), Funk (83. Zillig), L. Jankowiak, M. Jankowiak (69. Wagner), Pfadenhauer / TuS Röllbach: Fischer - Hagendorf, Wolf, Grimm, Pascual, Niesner, Markert (41. Grätsch), Hörst (85. Heckmann), Amrhein (89 Ball), Gehringer, Scherg / SR: A. Dinger (Bischofgrün) / Zuschauer: 180 / Tor: 1:0 C. Schaller (88.) / Rote Karte: - / Gehringer (90.)