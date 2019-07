Neuensee vor 57 Minuten

Fußball

Rodach-Main-Turnier heuer in Neuensee

Das Rodach-Main-Turnier hat Tradition. Es wird seit 1976 von den Fußballvereinen des Gemeindebereichs Michelau ausgerichtet. In diesem Jahr findet das 44. Rodach-Main-Turnier parallel zur Kirchweih in Neuensee am Freitag/Samstag, 5./6. Juni auf dem Sportgelände des VfB Neuensee statt.