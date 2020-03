Radballer des RVC Burgkunstadt holen Titel

Die Stadthalle in Burgkunstadt war Schauplatz der bayerischen Meisterschaft im Radball. In fünf Leistungsklassen von der U13 bis zur Elite wurden die besten Radballer Bayerns ermittelt. Auch der Ausrichter RVC Burgkunstadt räumte ab.

Bei der U15 starteten Benedikt Kohmann und Ben Wallenta als jüngste Spieler in dieser Altersklasse und sicherten sich den Titel. Nach zwei Niederlagen und zwei Siegen am Samstag qualifizierten sich die Burgkunstadter für die Finalspiele am Sonntag. Dank eines 5:3-Erfolges über Großheubach zogen Kohmann und Wallenta ins Endspiel ein.

Revanche im Finale

Dort traf das RVC-Duo auf den Favoriten Mindelheim, gegen den die Burgkunstadter in der Vorrunde noch mit 3:4 unterlagen. Das Endspiel verlief aber anders: Mit den Fans im Rücken starteten die Burgkunstadter furios und führten zur Halbzeit mit 3:0. Die Stimmung in der Stadthalle kochte und die Lokalmatadoren waren drauf und dran, sich den Titel vor eigener Kulisse zu sichern.

Nach dem 4:0 verkürzte Mindelheim auf 1:4, am Sieg für Kohmann/Wallenta änderte das aber nichts mehr. Mit einer konstanten Leistung holten Benedikt Kohmann und Ben Wallenta verdient den Titel.

Auch bei der U17 waren Burgkunstadter vertreten. Maren Kohmann und Niklas Schindhelm sind seit Jahren in der Spitze zu finden und rechneten sich mit dem Heimvorteil Siegchancen aus. Nach zwei Niederlagen zum Start musste das Burgkunstadter Duo punkten, um die Finalspiele zu erreichen - und das gelang.

U17 landet auf Rang 4

Mit einem 3:1 über Erlangen II wahrten Kohmann und Schindhelm die Chancen auf das Halbfinale. Nach einem Unentschieden gegen München-Pullach und einer Niederlage gegen Eisenbühl zog das RVC-Duo dank des besseren Torverhältnisses ins Halbfinale ein. Dort mussten sich die Burgkunstadter aber gegen Erlangen II (3:4) geschlagen geben. Auch ein versöhnlicher Abschluss blieb verwehrt, denn in einem spannenden Spiel um Platz 3 verloren Maren Kohmann und Niklas Schindhelm das Viermeterschießen gegen Eisenbühl (2:4).

Die Burgkunstadter Mannschaften schafften zudem die Qualifikation für das Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft. Für Benedikt Kohmann und Ben Wallenta steigt das Viertelfinale am 25. April in der Stadthalle.