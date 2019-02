Plan des TVO geht auf

Am Ende stand ein souveräner 20:12 (7:3)-Sieg zu Buche, obwohl der TVO nicht in Bestbesetzung in die Bezirksliga-Partie gegangen war.

25 von 30 Minuten der ersten Halbzeit verlief das Spiel allerdings sehr zäh. Beide Mannschaften hatten anfangs Abstimmungsprobleme, es fehlte das Zielwasser oder die Abwehrreihen ließen nichts zu. Die Coburgerinnen spielten viel quer; die Gastgeberinnen indes gingen in die Tiefe und agierten variantenreicher.

3:3 nach 24 Minuten

Jeweils zwei Strafwürfe mussten "herhalten", damit es nach 24 Minuten 3:3 stand. Mit schönen Einzelaktionen sorgten Johanna Püls und Lea Borchert dann aber für den 7:3-Pausenvorsprung des TVO.

Heimcoach Simon Schröck fand in der Kabine wohl die richtigen Worte. Sein Team startete angriffslustig in die zweite Hälfte. Über die erste und zweite Welle und durch tolle Rückraumtore von Aliska Nehling und Lea Borchert erhöhte Oberwallenstadt auf 13:5 (43.). Torhüterin Corinna Stößel glänzte mit tollen Reaktionen und stärkte ihrem Team in einer kurzen Schwächephase den Rücken. gü TV Oberwallenstadt: Stößel - Gick (6/4), Lutter, Förster, Borchert (7), Nehling (4), Lorenz, Püls (2), Glatzer (1), Popp