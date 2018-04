Pia van Thurenhout gewinnt Budapest Open souverän

Die bayerischen Ju-Justukas waren vor kurzem bei den Budapest Open am Start. Im Landeskader unter der Leitung der neuen Cheflandestrainerin Carina Neupert aus Bad Staffelstein standen zwölf Athleten, darunter zwei vom TSV Staffelstein. Im Fighting gingen Carolin Peter in der 62-Kilo-Klasse und Pia van Thurenhout (55 kg) an den Start.



Carolin Peter testete für die "Süddeutsche"

Carolin Peter zeigte starke Aktionen im Part 1 (Faust-/ Fußtreffer), konnte sich aber leider nicht gegen die starke Konkurrenz aus dem Ausland durchsetzen. Für Carolin Peter war dies ein guter Test für die bevorstehende süddeutsche Meisterschaft in Schwäbisch Hall am 6. Mai.



Pia van Thurenhout siegt souverän

Pia van Thurenhout behauptete sich erfolgreich in allen Kämpfen und gewann diese vorzeitig mit technischer Überlegenheit. Selbst im Finale ließ sie der Polin Agata Niziurska nicht den Hauch einer Chance und triumphierte mit einem schönen Außendrehwurf und anschließender Haltetechnik. Damit gewann sie ihre Klasse souverän.

Für Pia van Thurenhout steht mit den Paris Open das nächste große internationale Turnier in drei Wochen vor der Tür. peho