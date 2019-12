Pflichtaufgabe für SG Kunstadt-Weidhausen

Eigentlich sehen sich die Landesliga-Handballerinnen der SG Kunstadt-Weidhausen ungern in der Rolle des Favoriten. Am Sonntag (14.30 Uhr) gibt es in der Michelauer Mainfeldhalle aber keine Ausreden: Die Spielerinnen von Trainerin Christine Gahn müssen vor eigenem Publikum gegen den TSV Wendelstein gewinnen. Denn der Gast aus Mittelfranken ist nach elf Spieltagen noch immer sieglos.

Wollen die Frauen vom Obermain auch in der nächsten Saison in der Landesliga auflaufen, dann ist ein Sieg gegen das Schlusslicht Pflicht. Auch wenn die SG-Spielerinnen in der Vergangenheit mit dieser Art der Rollenverteilung immer wieder ihre Probleme hatten, sollten sie sich gerade letzte Woche das nötige Selbstvertrauen für diese Mission geholt haben. "Ich war nach der Partie absolut sprachlos. Meine Mannschaft hat mich in Rimpar schlichtweg begeistert", blickt Christine Gahn auf die Aufholjagd ihres Teams vor einer Woche zurück.

Gahn begeistert von ihrem Team

Aus einem 10:19-Rückstand machte die SG noch ein Unentschieden.Vor allem die mentale Stärke und der Zusammenhalt der Mannschaft begeisterten die Trainerin - und machen ihr Hoffnung für Sonntag. "Auf der Auswechselbank gab es keine langen Gesichter, sondern alle 14 Spielerinnen zogen an einem Strang. Das war fantastisch", schwärmt Gahn Tage danach.

Gerade dieser Zusammenhalt mache nicht nur Mut für die Partie gegen Wendelstein, sondern vor allem für die anstehende Rückrunde. In der letzten Saison reichten 22 Punkte zum Klassenerhalt in der Landesliga. Vor dem letzten Spiel der Hinrunde liegt die SG mit zehn Zählern nicht im Soll. Das verdeutlicht, wie wichtig das Spiel am Sonntag ist. Zudem will sich die Spielgemeinschaft aus Kunstadt und Weidhausen das nötige Selbstvertrauen für die bereits nächste Woche startende Rückrunde holen.

"Die Landesliga-Saison ist unglaublich lang und kräftezehrend. Jeder einzelne Punkt ist wichtig", so Trainerin Gahn. Ein Selbstläufer werde das Heimspiel gegen Wendelstein aber nicht. Erst vergangene Woche stand die Mannschaft des Trainergespanns Tim Schemm und Jenny Kronschnabel gegen Pleichach kurz vor dem ersten Punktgewinn - und musste sich doch noch mit 16:17 geschlagen geben. Für die SG Kunstadt/Weidhausen heißt das, die richtige Mischung aus gesundem Selbstvertrauen und hoher Konzentration zu finden.