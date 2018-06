Oskar Fiedler trumpft im Bezirk groß auf

hf/bö



Oskar Fiedler vom TTC Unterzettlitz war beim zweiten Bezirksranglistenturnier der oberfränkischen Tischtennis-B-Schüler (Jahrgänge 2006 und jünger) der herausragende Nachwuchsakteur. In Eggolsheim ging der Elfjährige unter den zwölf Qualifizierten ungeschlagen als Sieger hervor. Damit hat sich das Lichtenfelser Talent zugleich für den nächsthöheren Wettbewerb, das nordbayerische Landesranglistenturnier, qualifiziert.Dafür bereitet sich Fiedler mit TTC-Trainer Frank Lungkwitz fleißig mit regelmäßigem Lauftraining und viel Übung an der Platte vor, damit er sein Ziel, in Nordbayern unter die besten zehn zu kommen, realisieren kann. TTC-Vorsitzender Manfred Butzin freut sich über das zunehmende Interesse von Jugendlichen am Tischtennis Mädchen und Jungen ab acht Jahren können sich bei Interesse gerne melden. Training ist dienstags von 17.30 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr. In Eggolsheim trumpfte der Unterzettlitzer bereits in seiner Gruppe mit drei 3:0- und zwei 3:1-Siegen auf. In der Sechser-Endrunde blieb er dreimal ohne Satzverlust und spielte einmal 3:1. Härtester Widersacher war Valentin Monat vom TSV Ebermannstadt . Zwar ging Fiedler in diesem entscheidenden Match mit 2:0 in Front (11:8, 11:5), doch dann blieb er zweimal in der Verlängerung auf der Strecke (12:14, 13:15), so dass der fünfte Satz die Entscheidung bringen musste. Hier behielt Fiedler die Nerven und mit 11:9 die Oberhand.Als Gruppen-Fünfter musste Fiedlers Vereinskamerad Lars Höppel in die Trostrunde, wo er zu zwei Siegen kam und im Gesamtklassement den zehnten Platz belegte.Zum gleichen Zeitpunkt fand in Eggolsheim auch der Wettbewerb für die Jungen und Mädchen statt. Vom TTV Altenkunstadt belegte Niklas Zink mit drei Siegen bei sechs Niederlagen den sechsten Platz.Bei den Mädchen musste Leonie Lieb vom RVC Klosterlangheim in die Trostrunde und belegte am Ende Rang 10.