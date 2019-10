Unterzettlitz vor 8 Minuten

Tischtennis

Oskar Fiedler sichert sich Gold und Silber

Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der westoberfränkischen Jugend gingen in drei Altersklassen 69 Jungen und 23 Mädchen in Frensdorf (Landkreis Bamberg) an den Start.