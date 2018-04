Oberfränkische mini-Meister in Altenkunstadt gekürt

Es war eine Freude, den Tischtennistalenten in der Altenkunstadter Kordigasthalle zuzusehen, wie sie bei der oberfränkischen mini-Meisterschaft mit großem Elan um Punkte und Platzierungen an 14 Tischen spielten. So manche Träne rollte über die Wangen. Die Kinder suchten bei Mutter oder Vater Trost nach erlittenen Niederlagen.

Unter der Leitung von Jürgen Wahl und Detlef Ramming nahmen 85 Mädchen und Jungen teil. Sie hatten sich über Orts- und Kreisentscheide für die oberfränkische mini-Meisterschaft qualifiziert und zeigten in Anbetracht dessen, dass sie erst am Anfang ihrer "Karriere" stehen und noch in keinem Verein aktiv sind, einen erstaunlichen Umgang mit dem Ball.



Nachwuchswerbung

Die Klubverantwortlichen aus dem Kreis hoffen, dass einige den Vereinen beitreten und den Nachwuchsmangel mit beheben.

Die jeweiligen beiden Erstplatzierten bei den Jungen sowie der AK 2 und 3 der Mädchen qualifizieren sich für die Verbands-mini-Meisterschaft. Bei der AK 1 der Mädchen sind die drei Besten dieser Meisterschaft dabei.

In der jüngsten Jungenklasse AK 3 setzte sich in der Endrunde Stefan Neubauer aus Bamberg im Endspiel gegen Tim Heierth aus Kulmbach mit 3:0 durch. Dritter wurde Felix Töpfer aus Rugendorf vor Hannes Zeuss (Burgkunstadt).

Spannender ging es in der Jungen AK 2 her. Hier gewann Benjamin Jirinec aus Hof gegen Silas Stübinger (Thurnau) mit 3:2. Leon Seidl aus Jägersruh belegte Rang 3 vor Noah Krischke aus Ebersdorf.

Eine prima Vorstellung bei der AK 1 der Jungen zeigte Adriano Carlucci aus Lautertal, der im Endspiel Manuel Kröger aus Hof besiegte. Dritter wurde Lucien Schubert aus Coburg, Rang 4 belegte Janis Bassing aus Ködnitz.

Bei der AK 3 der Mädchen wurde in einer Gruppe im Modus Jede-gegen-jede die Meisterschaft entschieden. Ungeschlagen blieb Valentina Hulak aus Bad Rodach. Zweite wurde Klara Huttenlocher aus Pettstadt vor Franziska Schrenk (Hof), Minu Scheler (Lautertal), Diana Mücke (Meeder), Eva Schmidt (Mainleus) und Mira Bienlein (Thurnau).

Die Altersklasse 2 der Mädchen gewann Nina Barnickel aus Ebersdorf bei Coburg. Sie setzte sich glatt mit 3:0 gegen Finnja Stelzer aus Leupoldsgrün durch. Bronze ging an Jasmin Schrenk (Hof). Vierte wurde die Hau-

senerin Michelle Kehrlein.



Klare Siege für Rodacherin Mozga

Auch in der Mädchenklasse 1 wurde Jede-gegen-jede gespielt. Klaudia Mozga aus Bad Rodach gewann alle ihre Partien mit 3:0. Rang 2 belegte Asya Khalaf Kazim aus Lautertal vor Taiba Qusay Qusay (Lautertal), Joulin Ali aus (Coburg), Thalia Jungnickl (Selb) und Mave-Eve Wöhner (Bad Rodach).

Die Sieger ehrten Detlef Ramming, Hartmut Müller und Herbert Gillig. Sie übergaben an die Gewinner und Platzierten Pokale, Urkunden und Medaillen. gi