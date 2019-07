Nur ein Team des TC Lichtenfels punktet

Es war kein gutes Wochenende für die Mannschaften des TC Lichtenfels: Im Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksklasse II mussten die Herren 30 ersatzgeschwächt ins Topspiel gegen gegen den direkten Konkurrenten TC Kronach gehen - und kassierten im letzten Punktspiel eine bittere 0:9- Klatsche. Damit sind die Lichtenfelser mit zwei Zählern Rückstand auf Kronach Vizemeister.

Auf verlorenem Posten standen auch die Herren 50 aus Lichtenfels. Sie unterlagen bei Landesliga-Spitzenreiter TSV Burgfarrnbach mit 0:9.

Zumindest einen Teilerfolg feierten die Damen 50 II mit dem 3:3 beim TC Veste Coburg. Allerdings bleiben die Lichtenfelser Schlusslicht der Bezirksklasse II.

Landesliga, Herren 50

TSV Burgfarrnbach - TC Lichtenfels 9:0

Die Lichtenfelser waren von Begin an chancenlos und blieben sogar ohne Satzgewinn. Schon nach den Einzeln sprach die 6:0-Führung der Gastgeber bei 72:22 Spielen eine deutliche Sprache. Einzig das Lichtenfelser Doppel Günter Herold/Robert Hofmann kam einem Erfolgserlebnis nahe, hatte beim 6:7, 6:7 aber zweimal im Tiebreak das Nachsehen. Ergebnisse: Sik - Wasikowski 6:1, 6:0; Lefel - Weinmann 6:3, 6:2; Uhlig - Vogel 6:3, 6:1; Schmidtlein - Bittermann 6:2, 6:4; Buhl - Hofmann 6:2, 6:1. - Sik/Uhlig - Wasikowski/Vogel (Nicht-Antritt Lichtenfels); Lefel/Pröll - Weinmann/Bittermann 6:0, 6:0; Mroncz/Lutz - Herold/Hofmann 7:6, 7:6.

Bezirksklasse II, Herren 30

TC Kronach - TC Lichtenfels 9:0

Im letzten Spiel der Saison kam es zum Gipfeltreffen der beiden bis dahin verlustpunktfreien Titelkandidaten - doch es sollte ein ungleiches Duell werden. Die Gastgeber waren den nur mit fünf Spielern angereisten Lichtenfelsern klar überlegen. In den Einzeln holten die Kronacher zwei Zweisatzsiege und punkteten zweimal wegen Nicht-Antritt des Gegners. Zudem unterlagen die Lichtenfelser Frank Rubner und Volker Breitenbach jeweils knapp in drei Sätzen. Da die Entscheidung beim Stand von 6:0 gefallen war, wurde auf die Austragung der Doppel verzichtet. Ergebnisse: Thoennes - Stössel 6:0, 6:1; Filangieri - Rubner 6:3, 1:6, 12:10; Tönnesmann - Breitenbach 6:7, 6:3, 10:5; Schneider - Gehringer 6:2, 6:2; Zwei Einzel und drei Doppel gingen kampflos an Kronach.

Bezirksklasse II, Damen 50

TC Veste Coburg - TC Lichtenfels II 3:3

Im Kellerduell feierten die Teams in den Einzeln jeweils zwei klare Zweisatzsiege. Für die Lichtenfelserinnen punkteten Karin Diroll und Monika Wasikowski. Da im Anschluss ein TCL-Doppel nach klar verlorenem ersten Satz aufgab, lag es an Diroll/Mathilde Hofmann, zumindest das Remis zu sichern. Und das Gästeduo hielt dem Druck stand: Mit einem 10:7 im Entscheidungssatz glich es zum 3:3-Endstand aus. Ergebnisse: Weidmann - Hofmann 6:3, 6:1, Oppel - Diroll 1:6, 1:6; Winter - Gronebaum 6:0, 6:2, Ennisch - Wasikowski 0:6, 3:6. - Oppel/Winter - Hofmann/Diroll 3:6, 6:2, 7:10; Kirchner/Goedki - Gronebaum/Wasikowski 6:0 (Aufgabe Lichtenfels).