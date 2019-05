Nuancen werden wieder entscheiden

Könnte sich der TSV Staffelstein endlich den Schlendrian austreiben, wären sie in der Badstadt mit der Saison in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels noch zufriedener als ohnehin schon. Vor dem nächsten Heimgegner VfB Einberg ist äußerste Vorsicht geboten.

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

TSV Staffelstein - VfB Einberg Letzten Endes ist der TSV Staffelstein zufrieden mit dem 3:3-Remis beim FC Coburg II - zweimal glich die Mannschaft von Daniel Ritzel einen Rückstand aus. "Wieder Leichtsinnsfehler", merkt der Staffelsteiner Übungsleiter an. Etwaige Unachtsamkeiten sollten im Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz an der Oberauer Straße (Sonntag, 15.30 Uhr) gegen den VfB Einberg tunlichst vermieden werden.

Dass der Tabellensiebte Unzulänglichkeiten der Gegner rigoros auszunutzen weiß, zeigte das vergangene Spiel gegen die TSG Niederfüllbach. Mit 7:2 schickten die "Rothosen" die Gäste, immerhin auf Rang 3 stehend, auf die Heimfahrt. Für Ritzel mit Sicherheit ein Umstand, auf den er seine Mannschaft einstellen wird, aber keineswegs ein Grund, in Ehrfurcht zu erstarren. "Wenn die Einstellung und der absolute Wille da ist, wird es für fast alle Mannschaften in der Klasse schwer, uns zu schlagen", sagt Ritzel, der eine Begegnung auf Augenhöhe erwartet: "Es werden wieder Kleinigkeiten entscheiden."

Kreisliga Bamberg

TSV Burgebrach -

SV Zapfendorf

Auf eine äußerst schwierige Mission macht sich der SV Zapfendorf (8.), der sich in den letzten Wochen auch nicht unbedingt in Form präsentierte. Mit dem 0:0 am Donnerstag beim Zweiten Buttenheim ließ das Team von Trainer Manfred Distler aber aufhorchen, auch wenn es zuvor aus sieben Spielen nur einen Sieg feiern durfte. Der Spitzenreiter Burgebrach ist gewarnt, will aber unbedingt auf dem Weg zum Titel drei Punkte einfahren.

SpVgg Rattelsdorf -

SG Schlüsself./Aschb.

Die zuletzt etwas schwankende Heimbilanz sollte die SpVgg Rattelsdorf (4.) in dieser Woche wieder etwas aufpolieren können. Zu Gast ist die Spielgemeinschaft Schlüsselfeld/Aschbach, die auf dem Relegationsplatz stehend noch dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt. Doch die SpVgg ist in Torlaune, fertigte am Donnerstag Sassanfahrt mit 6:0 ab. aoe