Noah Möller gewinnt Duell der Toptalente

Noah Möller vom TSV Staffelstein nahm beim Abendsportfest in Chemnitz in der Leichtathletik-Halle am Sportforum teil, um gegen die starken Sportler aus Sachsen anzutreten. 265 Nachwuchssportler waren der Einladung gefolgt und zeigten teils hervorragende Leistungen.

Höhepunkt des Abends

Einen dieser sportlichen Höhepunkte setzte Noah Möller. Über 800 Meter trafen mit Möller und Lennox Gyulai (SG Lok. Hainsberg) die aktuell zwei schnellsten Zwölfjährigen Deutschlands aufeinander. Der Lauf wurde vom Hallensprecher als Höhepunkt des Abends anmoderiert. Es traten Möller als bayerischer Landesrekordhalter und Gyulai, der die sächsische Bestmarke aufstellte, gegeneinander an.

Vom Start weg übernahmen die beiden Favoriten die Spitze des Feldes, und das, obwohl sogar die 13-Jährigen im Rennen über vier Runden mitliefen. Möller lief eineinhalb Runden an zweiter Position, ehe er sich an seinem Kontrahenten vorbeischob. In der Folgezeit konterte Möller mehrmals die Angriffe seines Gegners und ließ ihn nicht vorbeiziehen.

Schlussspurt nicht zu kontern

In der letzten Runde wurde das Rennen entschieden. Der Staffelsteiner zog kurz vor der letzten Kurve das Tempo an und ließ Gyulai förmlich stehen.

So gewann er mit einer starken Zeit von 2:25,72 Minuten nur wenige Zehntel über seinem Rekord vor Gyulai (2:27,48). Das Talent vom Obermain freute sich sehr, den Vergleich der beiden besten deutschen Nachwuchsläufer gewonnen zu haben. mafi