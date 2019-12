Nach kalter Dusche zum Sieg

Mit zwei Heimsiegen haben die Zweitliga-Faustballerinnen des TSV Staffelstein mit 12:4 Punkten ihren zweiten Tabellenplatz hinter dem ungeschlagenen Tabellenführer TV Segnitz verteidigt. Gegen die bundesligaerfahrenen Frauen vom TV Unterhaugstett taten sich die Staffelsteinerinnen anfangs schwer, siegten aber mit 3:1, während gegen Schlusslicht TSV Niedernhall der erwartete 3:0-Erfolg gefeiert wurde.

Am kommenden Sonntag kommt es beim TV Schwabach (8:8 Punkte) zum Duell mit dem Spitzenreiter TV Segnitz (16:0).

2. Liga Süd, Frauen

TSV Staffelstein - TV Unterhaugstett 3:1

Trotz der Anfeuerung der Fans in der Adam-Riese-Halle fanden die Gastgeberinnen im wichtigen Spiel gegen Unterhaugstett nichts in Spiel. Ulla und Pia Donath im Angriff, Nadine Potzel im Zuspiel sowie Anabell Steinböck und Leonie Sturm in der Abwehr begannen mit vielen Unsicherheiten und Fehlern. So punktete der Gästeangriff immer wieder und zog über 5:1 schnell zum 11:3-Satzgewinn auf und davon. Doch die Adam-Riese-Städterinnen ließen sich davon nicht aus der Fassung bringen und kämpften sich zurück. Nun zeigte das junge Team den Zuschauern und dem Gegner ihr Potenzial. Schnell ging der TSV mit 7:2 in Führung und glich mit 11:6 nach Sätzen aus.

Auch im dritten Durchgang war das Heimteam deutlich überlegen. Mit einigen Assen zu Beginn und einer stabilen Abwehr, die für gute Angriffe sorgte, holten sich die Gastgeberinnen den 11:4-Satzerfolg.

In Abschnitt 4 legten die Unterhaugstetterinnen eine Schippe drauf. Nach hart umkämpften Ballwechseln lagen die Gäste mit 9:6 in Front. Doch das Team um die beiden Betreuer Faulstich und Donath fischte nun jeden Ball heraus und feierten mit fünf Bällen in Folge noch einen 11:9-Sieg.

TSV Staffelstein - TSV Niedernhall 3:0

Nach dem kräftezehrenden ersten Spiel starteten die Staffelsteinerinnen gegen Niedernhall etwas verhalten. Der erste Satz verlief lange ausgeglichen. Beim Stand von 9:9 spielten die Staffelsteinerinnen jedoch ihre ganze Erfahrung aus und sicherten sich mit zwei starken Angriffen das 11:9- Anschließend dominierten die Badstädterinnen von Beginn an. Die Staffelsteinerinnen zogen Punkt für Punkt davon und zeigten den Zuschauern ein hochklassiges Faustballspiel. Mit 11:6 ging der zweite Satzsieg ungefährdet ans Heimteam. Im dritten Durchgang ließen die Gastgeberinnen die fränkischen Schwaben besser ins Spiel kommen und zum 8:8 ausgleichen. Doch erneut zeigten die Staffelsteinerinnen die besseren Nerven. Mit einer fehlerfreien Abwehr und unhaltbaren Angriffen konterten sie mit drei Punkten in Folge und holten sich so auch den zweiten Sieg des Tages.

Bezirksliga Ofr./Opf., U14 weibl.

Die Staffelsteiner U14-Mädchen beendeten ihre Bezirksliga-Hallenrunde beim TV Herrnwahlthann.

Gegen die Gastgeberinnen standen die TSV-Mädchen im ersten Satz vor einem Teilerfolg, verloren aber mit 9:11. Auch der zweite Durchgang ging mit 11:6 an die Niederbayern. Das zweite Spiel gegen die starken Thiersheimerinnen ging mit 5:11 und 6:11 deutlich verloren.

Im dritten und letzten Saisonspiel trafen die Mädchen auf den TV Hallerstein. Bereits das Hinspiel hatten die Staffelsteinerinnen nur knapp verloren und starteten hochmotiviert in die Partie. Mit einer starken Leistung gingen die Staffelsteinerinnen in beiden Sätzen schnell in Führung und holten sich mit 11:6 und 11:7 den ersten Saisonerfolg. spo