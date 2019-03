Moritz Hofmann mit besserem Satzverhältnis auf Platz 1

14 Jugendliche, 20 B-Schüler und sechs Mädchen kämpften in der Vorrunde um den Endrundeneinzug. Dort wurde dann im Modus Jeder-gegen-jeden die Sieger ermittelt.

Die jeweils drei Bestplatzierten jeder Altersklasse qualifizieren sich für das nächsthöhere Turnier.

Mädchen

Mit sechs Teilnehmerinnen spielten die Mädchen in einer Gruppe ihre Siegerin aus, wobei Ronja Hoyer vom TSV Unterlauter nicht zu bezwingen war. Bis auf den knappen 3:2-Erfolg gegen Laura Udovici vom FC Adler Weidhausen gewann sie ihre weiteren Partien sicher und setzte sich am Ende mit fünf Siegen bei 15:3 Sätzen an die Spitze der Konkurrenz. Auf den Plätzen folgten: 2. Laura Udovici (FC Weidhausen), 3. Michelle Reiter (TSV Unterlauter), 4. Paula Bauer (TTC Mannsgereuth), 5. Madeleine Platsch (FC Adler Weidhausen), 6. Lena Müller (TTC Oberlangenstadt)

B-Schüler

Mit 20 Jungs stellten die B-Schüler die größte Altersklasse. Aus drei Gruppen erreichten jeweils die zwei Besten die Endrunde, die an Spannung kaum zu überbieten. Erst die letzten Matches entschieden über den Endstand, da gleich vier Akteure 3:2 Siege zu Buche stehen hatten. So gab das Satzverhältnis den Ausschlag über Sieg und Platz. Am Ende hatte Moritz Hofmann vom TTC Mannsgereuth die Nase vor Christian Neubauer vom Post SV Bamberg, Joshua Forster vom RMV Concordia Strullendorf und Nicolas Bauduin vom Post SV Bamberg. Fünfter wurde Benedikt Spindler vom RMV Concordia Strullendorf vor David Ruf vom Ausrichter TTC Oberlangenstadt.

Jugend

Erfrischendes Angriffstischtennis sah man bei den Auseinandersetzungen der Jugendlichen, die in einem Achter-Endrundenfeld ihren Besten ermittelten. Laurenz Müller vom TSV Unterlauter ragte heraus und gewann alle seine Spiele. Bei seinen sieben Siegen hatte gab er lediglich vier Sätze ab. Den zweiten Platz belegte Marc Vollrath vom FC Adler Weidhausen vor Halil Sorkilic vom TSV Unterlauter.

Auf den Plätzen folgten: 4. Justin Michel (TTC Oberlangenstadt), 5. Patrick Lang (Post SV Bamberg), 6. Johannes Stöhlein (FC Adler Weidhausen), 7. Christian Lehnhardt (TTC Mannsgereuth), 8. Silas Weiß (FC Adler Weidhausen). gi