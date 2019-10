Mit toller Teamleistung zum ersten Sieg

Mit überzeugenden 3401 Holz wurde Herschfeld (3211) in die Schranken verwiesen. Dass die Unterfranken dennoch zwei Mannschaftspunkte erzielten, lag im Mittelpaar an zwei knappen Resultaten. Die anderen vier Duelle gingen klar an die Männer vom Obermain. Damit zogen die "Schwarz-Gelben" an ihrem Gegner in der Tabelle vorbei

Auch von der Tabellenspitze gibt es Überraschendes zu vermelden: Eschlkam, bisher als einziges Team der Liga verlustpunktfrei, kam in Eibach mit 0:8 unter die Räder.

Baur SV Burgkunstadt - SV Herschfeld 6:2

Nico Samel startete für die Gastgeber erneut und machte diesmal seine Sache sehr gut. Mit 147 begann er blendend und gewann Satz 1. Dann folgte ein Durchhänger in die Vollen, so dass er bei 114 stehen blieb und den Ausgleich kassierte. Bärenstarke 154 und 144 zeugten von einem intakten Nervenkostüm, was sich vor allem in einem fehlerlosen Abräumspiel manifestierte. Kugler gewann zwar den vierten Satz noch, musste Samel nach 559:524 aber gratulieren.

Einseitig verlief daneben das Duell von Peter Zapf gegen den überforderten Müller. Der blieb nach durchwachsener Leistung bei 501 stehen und konnte nur zuschauen, wie Zapf die Tagesbestleistung markierte. Nach 139 ließ er 162 Holz folgen. 132 auf Bahn 3 verhinderten den 600er. Mit tollen 583 machte er das 2:0 und brachte sein Team zudem mit 117 Kegeln in Front.

Die Ergebnisse in der Mitte brachten noch einmal Spannung in den Wettkampf. Mit einem bzw. vier Holz gingen beide Vergleiche bei Satzgleichstand an die Unterfranken. Kevin Milde lieferte sich ein packendes Duell gegen Dieterich, der 310 Holz vorlegte. Milde hielt mit 281 so dagegen. Nach 141:140 auf Bahn 3 keimte wieder Hoffnung auf, doch selbst 151 am Ende reichten nicht: Mit 576:573 gewann der Gast dieses Duell.

Im anderen Duell lag Michael Carl gegen Büttner nach ordentlichen 272 trotz fünf Fehlwürfen mit 2:0 vorne und ging mit 94:83 ins dritte Räumen. Doch dann zeigte der Altmeister Nerven, machte weitere vier Fehler und verlor den Satz klar. Das beflügelte offenbar Büttner, der sich schließlich mit 532:531 den zweiten Herschfelder Punkt sicherte.

Zum Glück hatte der Baur SV noch Patrick Kalb in der Hinterhand. Der unterlag zwar auf der ersten Bahn, steigerte sich dann jedoch und fuhr mit 3:1 Sätzen und für ihn guten 574 Holz (zu 548 von Hümpfner) den dritten Mannschaftspunkt ein.

Währenddessen beruhigte Johannes Partheymüller mit 157 zu Beginn die Nerven der Fans. Er gab zwar Satz 2 an Schön (gesamt 530) ab, behielt jedoch stets die Ruhe und bestätigte seine starken Trainingsergebnisse.581 Holz waren der Lohn. tc

Die Statistik

Baur SV Burgkunst. - SV Herschfeld 6:2 (16:8 Sätze, 3401:3211 Holz) N. Samel - Kugler 2:2(559:524) P. Zapf - Müller 4:0(583:501) M. Carl - Büttner 2:2 (531:532) K. Milde - Dieterich 2:2 (573:576) P. Kalb - Hümpfner 3:1 (574:548) J. Partheymüller - Schön 3:1 (581:530)