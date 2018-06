Michelauer Herren 40 stehen vor Finale um Titel

Landesliga Herren 30





TC

TC RW Erlangen -TC Michelau 1:8



Bezirksklasse 1, Herren 40



SV Heinersreuth -

TC Michelau 4:5





Bezirksliga, Herren 65



Coburger Turnerschaft -

TC Michelau 2:4

TC Michelau 2:4

kag



Die Herren 40 stehen als Spitzenreiter vor dem Finalspiel am nächsten Wochenende um die Meisterschaft. Aber auch die Herren 30 in der Landesliga sowie die Herren 65 in der Bezirksliga haben gute Chancen, die Saison sehr positiv abzuschließen.Mit einer schweren Bürde traten die Herren 30 des TC Michelau ihre Fahrt nach Erlangen an, wusste man bereits im voraus, dass ein Einzel verletzungsbedingt nicht gespielt werden kann. Die Überraschung war groß, als die Heimmannschaft zwei Einzel kampflos den Michelauern überließ. Thomas Endres brach nach starkem Beginn den Widerstand seines Gegners und gewann den ersten Satz klar. Nachdem sich im zweiten Satz sein Gegenüber auch noch verletzte und aufgab, schien sich der Spieltag zugunsten der Michelauer zu entwickeln. Christian Schütz beherrschte seinen Konkurrenten mit sicheren Grundlinienschlägen, um in den entscheidenden Momenten immer wieder das Tempo zu verschärfen und seinen Gegner so zu Fehlern zu zwingen. Ein ungefährdeter Sieg war die logische Folge. Im ersten Satz dominierte Thorsten Gareis seine Partie nach Belieben. In einem ausgeglichenen zweiten Satz behielt Gareis im Tiebreak mit 7:0 souverän die Oberhand. Damit war der Auswärtssieg perfekt. Wegen der verletzten Erlanger konnte nur ein Doppel gespielt werden, das Thomas Fugmann/Steffen Herold nach sehenswerten Ballwechseln klar für sich entschieden.Ergebnisse: Radovici J. (w.o.) - Fugmann T.; Bube A. - Thiem C. (w.o.); Engelhardt T. (w.o.) - Thiem S.; Fischer D. (w.o.) - Endres T. 2:6, 2:3; Detout A. - Gareis T. 0:6, 6:7-, Gebhardt B. - Schütz C. 2:6, 2:6; Radovici/Gebhardt (w.o.) - Thiem S./Schütz; Bube/Detout - Fugmann/Herold 1:6, 1:6; Engelhardt/Fischer (w.o.) - Endres/GareisVerlief der erste Satz noch sehr klar für den Michelauer, entdeckte der Gegner von Jürgen Kern im zweiten Satz sein Kämpferherz und bot von diesem Zeitpunkt an einen erbitterten Kampf. Der ruhigen und gelassenen Spielweise von Kern war es zu verdanken, dass dieser jedoch den Match-Tiebreak für sich entschied. Hubert Gareis war seinem Gegner stets einen Schritt voraus und erspielte ungefährdet den zweiten Punkt für die Michelauer. Toni Stark begann ebenfalls stark und sicherte sich so den ersten Satz. Von einer Verletzung gehandicapt kippte die Partie jedoch zugunsten des Heinersreuthers. Die Niederlage im Match-Tiebreak war nicht mehr zu vermeiden. Wieder einmal erwischte die Nr. 1 der Michelauer einen herausragenden Gegner. Alle Versuche von Marco Neumann, das Spiel ausgeglichen zu gestalten, scheiterten. Herbert Schweigert fand erst im zweiten Satz zu seinem Spiel, die sichere Spielweise seines Gegners erlaubte jedoch nur einen engen Satz, den der Michelauer knapp verlor. So lag es an Ralf Lauer im letzten Einzel, noch eine zumindest ausgeglichene Bilanz nach den Einzeln zu erreichen. Diese Aufgabe erledigte er problemlos, so dass die Doppel die Entscheidung bringen mussten. Die starken Paarungen Kern/Lauer und Schweigert/ Gareis ließen zu keinem Zeitpunkt eine Hoffnung für die Heimmannschaft aufkommen. Mit deutlichen Siegen zeigte sich wieder einmal die Doppelstärke der Michelauer, die die entscheidenden zwei Punkte zum Gesamtsieg und auch zur erstmaligen Tabellenführung einbrachten.Ergebnisse: Steiner M. - Neumann M. 6:0, 6:0; Pensel R. - Kern J. 1:6, 6:4, 4:10; Schwarzmeier A - Schweigert H. 6:1, 7:5; Mader J. - Gareis H. 3:6, 4:6; Burr W. - Lauer R. 4:6, 4:6; Kolb G. - Stark T. 4:6, 6:3, 10:5; Pensel/Schwarzmeier - Neumann/Stark 6:2, 6:1; Mader/Hofmann - Kern/Lauer 2:6, 0:6; Burr/Kolb - Schweigert/Gareis 1:6, 2:6Trotz eines kleinen Tiefs im zweiten Satz ließ Walter Schramm gegen die Coburger Nr. 1 nichts anbrennen. Im ersten Satz überlegen und mit der nötigen Gelassenheit im Match-Tiebreak sicherte er den Punkt für die Michelauer. Die fehlende Matchpraxis merkte man Helmut Fischer bei jedem Ballwechsel an. So war es nicht verwunderlich, dass er gegen einen nahezu fehlerfreien spielenden Coburger keine Chance besaß. Günter Scheller hatte dagegen mit seinem Gegner keine Probleme und siegte souverän. Nach einer Satzführung musste Frank Eckert im zweiten Satz verletzt aufgeben. So war auch hier nach dem 3:3 die Doppelstärke der Michelauer gefragt. In einem klarem und einem ausgeglichenen Satz setzten sich die Michelauer Schramm/Scheller in ihrem Doppel durch. Helmut Fischer und Richard Jakob holten mit einer sehr starken spielerischen und kämpferischen Leistung in einem spannenden und hochklassigen Match den noch fehlenden Punkt zum Gesamtsieg.Ergebnisse: Scherbel S. - Schramm W. 3:6, 6:1, 7:10; Finzel U. - Fischer H. 6:1, 6:0; Sebald R. - Scheller G. 2:6, 3.6; Amberg G - Eckert F. (w.o.) 1:6, 5:3; Scherbel/Amberg - Schramm/Scheller 0:6, 5:7; Finzel/Sebald - Fischer/Jakob 6:7, 3:6