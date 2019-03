Lichtenfels vor 53 Minuten

Fußball-Kreisklassen

Michelau im Derby in Weidhausen vor hoher Hürde

In der Fußball-Kreisklasse 1 Coburg tritt der FC Michelau am Samstag beim ungeschlagenen Spitzenreiter und Nachbarn FC Adler Weidhausen an.