Michelau bestens eingestellt

Aus spielerischer Sicht gab es bei den Michelauer Handballern in der Partie gegen den in der Bezirksklasse West außer Konkurrenz antretenden TV Ebern II durchaus noch Luft nach oben. Ein positives Zeichen haben die Spieler von Trainer Hans Borchert allerdings mit ihrer Einstellung, Einsatz und gegenseitigem Aufbauen gesetzt. Der 35:24 (18:12)-Heimerfolg resultierte aus einer tollen Mannschaftsleistung.

Ebern II war fast ausnahmslos mit A-Jugend-Spielern nach Michelau gefahren, zeigte Schwächen in Angriff und Abwehr.

Umstellung der Abwehr

Das Spiel entwickelte sich in den ersten 20 Minuten trotzdem ausgeglichen, da die TVM-Abwehr gerade in Eins-gegen-Eins-Situationen zu spät attackierte. Mit der Umstellung auf eine 6:0-Abwehrformation und dem Angriff mit zwei Kreisläufern rissen die Korbmacher das Spiel noch vor der Pause an sich und führten zum Wechsel komfortabel mit 18:11.

Die großen Löcher, die in der Gästeabwehr in der zweiten Halbzeit entstanden, nutzten vor allem die "Halben" um Peter Pawlik und "Außen" um Rudi Eisele, effektiv. Aber auch gegen Kreisläufer Sascha Bernecker und den kontergefährlichen Kevin Nichols standen die Gäste auf verlorenem Posten. Die Gastgeber setzten sich immer weiter ab und durften nach dem Abpfiff zusammen mit ihren Anhängern einen souveränen Sieg bejubeln. gü TV Michelau: Ma. Heide, Müller - R. Eisele (5), L. Eisele (3), Nichols (7), Pawlik (5/1), Seel, Mi. Heide, Bernecker (6), Kießling (3), Böhmer (4/1), Fiedler (1)