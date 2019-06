Luise Birkner scheidet bei "Deutscher" unglücklich aus

Mit ihrem Trainer Sigi Puzik machte sich die 18-Jährige auf den Weg nach Dinklage, wo sich die 32 besten deutschen Tischtennisspielerinnen der Leistungsklasse B zur Meisterschaft trafen.

Qualifiziert als bayerische Meisterin gewann Birkner ihre Gruppe souverän mit 3:0 Siegen bei 9:2 Sätzen. Die zweite bayerische Vertreterin, Stefanie Thomann aus Schwaben, tat es ihr am ersten Turniertag gleich.

Als Doppel erwischten die beiden eine ungünstige Auslosung und schieden gleich in der ersten Runde gegen den späteren Vizemeister aus. "Schade, da wäre mehr drin gewesen", sagte Birkner, "aber wir haben ja kaum zusammen trainiert."

So galt die volle Konzentration der am Turniersonntag anstehenden K.-o.-Runde. Gleich das erste Spiel, eine enge und hart umkämpfte Achtelfinalpartie, ging in den fünften Satz, den Birkner unglücklich verlor. "Das hätte auch anders ausgehen können", sagte Birkner im Anschluss und haderte ein wenig mit der Auslosung und den Netzrollern der Gegnerin.

So konnten sich die beiden Vertreter des TV Oberwallenstadt, Luise Birkner und Sigi Puzik, entspannt die weiteren Spiele anschauen, analysieren und die Meisterschaftsatmosphäre genießen.

"Da will ich wieder hin"

Was bleibt, ist ein neunter Platz beim ersten nationalen Auftritt der 18-Jährigen bei den Damen. "Jetzt geht es erst mal in den Urlaub, und dann trainiere ich wieder. Denn auf so eine deutsche Meisterschaft, da will ich unbedingt wieder hin", sagte Luise Birkner - möglicherweise sogar in der nächsthöheren Leistungsklasse. red