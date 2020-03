Louis Scherer schießt Siedler in Fischbach zum Sieg

Die meisten Spiele wurden abgesagt. In der Kreisklasse 2 Lichtenfels fand beim SV Fischbach die Partie gegen den SV Borussia Siedlung Lichtenfels statt. Dabei gelang es den Fischbachern nicht, den erhofften Anschluss im Tabellenkeller wiederherzustellen. Der SVF unterlag mit 1:3 gegen Lichtenfels und rangiert weiter auf dem letzten Tabellenplatz mit drei Punkten Rückstand auf den rettenden Rang 14, den der kommende Auswärtsgegner FC Hochstadt belegt.

Kreisklasse 2 Lichtenfels

SV Fischbach - SV Bor. Siedl. Lichtenfels 1:3

Die Gäste begannen auf schwerem Geläuf besser und netzten nach sieben Minuten nach einem Abwehrfehler durch Louis Scherer zum 0:1 ein. Fischbach rannte - wie so oft - einem Rückstand hinterher, kam aber zu Torchancen. Nach einem kolossalen Bock von Abwehr und Torhüter erzielten die Gäste erneut durch Scherer das 0:2 (14.). Pohl hatte die große Chance auf den Anschlusstreffer, blieb aber bei seinem Schuss im Rasen hängen. Neuzugang Michael Moser erzielte mit einem Freistoß aus 30 Metern den Anschlusstreffer, wobei der Gästetorwart sehr unglücklich aussah (22.).

Nach der Pause spielten nur noch die Fischbacher. Der SVF kontrollierte fast 30 Minuten lang das Geschehen, spielte sich aber keine zwingenden Torchancen heraus. Nach einer Ecke klärte ein Gästeverteidiger mit der Schulter auf der Linie. Zum Schluss warfen die Einheimischen alles nach vorn, kassierten aber nach einem Konter und dem ersten Torschuss der Gäste in Hälfte 2 das entscheidende 1:3, für das erneut Scherer verantwortlich zeichnete. mp

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Staffelbach - VfL Mürsbach 1:1

Mit diesem Unentschieden können beide Mannschaften leben. Größere Vorteile konnte sich kein Team erspielen. Das Geschehen wogte hin und her, so dass bis zum Abpfiff für Spannung gesorgt war. Den besseren Start hatten die Staffelbacher, die nach gut einer Viertelstunde Spielzeit (16.) durch Maximilian Schug zur Führung kamen. Roland Söhnlein glich für Mürsbach in der 40. Minute aus. Nach der Pause hätte jede Mannschaft die Entscheidung herbeiführen können, doch sämtliche Möglichkeiten blieben ungenutzt. di

A-Klasse 4 Coburg

FC Marktgraitz II - ESV Lichtenfels 8:1

Die "Graatzer" Reserve begann vor 50 Zuschauern furios und führte nach Treffern von Colin Gloystein, Benjamin Fojer, Fynn Partheymüller und Richard Geßlein nach 20 Minuten bereits mit 4:0. Richard Psztor verkürzte für die "Eisenbahner" per Foulelfmeter auf 1:4 (26.), doch Mike Meusel (37., Foulelfmeter) und Gloystein (39.) machten schon zur Pause das halbe Dutzend voll. Auch in Häfte 2 dominierte die Heimelf, beließ es aber bei zwei Treffern. Fabian Stenglein verwandelte einen Foulelfmeter (71.), ehe Meusel fünf Minuten vor Schluss den Endstand herstellte. red