Lichtenfelser will im Heimspiel Revanche gegen Ebersdorf

Nach mehreren Wochen mit Auswärtsspielen tritt die Mannschaft von Philipp Rödel und Cornelius John wieder in ihrem "Wohnzimmer", dem Sportzentrum an der Friedenslinde, an. Am Sonntag (15 Uhr) beginnt die Bezirksliga-Begegnung, die gleichzeitig schon das Rückspiel ist.

Den Schwung mitnehmen

Ins zweite Saisonheimspiel möchten die Korbstädter ihren Schwung aus dem Duell gegen den TSV Weitramsdorf mitnehmen: "Natürlich war es ungünstig, dass wir gerade nach dem ersten Saisonsieg ein spielfreies Wochenende hatten", sagt Cornelius John. "Trotzdem hoffen wir auf einen Erfolg und dass wir mit diesem den Bock endlich umstoßen können." Auf alle Fälle hat die glanzvolle Leistung gegen Weitramsdorf gezeigt, welch gute Moral und Geschlossenheit die Lichtenfelser Mannschaft besitzt. "In einem Auswärtsspiel einen Acht-Tore-Rückstand zu drehen, ist schon besonders", äußert John stolz.

Ebersdorfer von der Papierform Favorit

Beim Blick auf die Tabelle darf sich Lichtenfels von der zweiten Position der Ebersdorfer nicht blenden lassen. Von den Punkten her sind die Gäste (10:2) gegenüber der TSL (2:6) favorisiert. Im Hinspiel vor vier Wochen lagen die Lichtenfelser lange in Führung, ehe Ebersdorf das Blatt zum 31:27-Sieg wendete. Das Spielertrainer-Duo erwartet wieder ein ausgeglichenes Spiel, in dem versucht werden soll, die richtigen Lehren aus der Hinspielniederlage zu ziehen. Mit Sicherheit werden nach dem grandiosen Auftritt vor 14 Tagen am Sonntag viele Zuschauer den Weg ins Sportzentrum finden, um die TSL zu unterstützen. gü