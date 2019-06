Lichtenfelser Uwe Kraus mit erfolgreichem Comeback im Bankdrücken

Kraus gab nach sieben Jahren Wettkampfpause sein Comeback im Bankdrücken. 2012 wurde er in Coburg bereits einmal deutscher Meister in der Altersklasse I 55 plus und der Gewichtsklasse bis 100 Kilo. Er startete damals ohne Hilfsmittel wie etwa ein Bankdrück-Shirt.

Mittlerweile gibt es als Wettkampf-Disziplin das Raw-Bankdrücken, ebenfalls ohne Hilfsmittel. Hier waren sieben Frauen und 40 Männer am Start.

Beim Wettkampf hat jeder Teilnehmer drei Versuche, bei denen das Gewicht in jedem Versuch gesteigert, jedoch nicht verringert werden darf. Zwei Monate hatte sich der 61-Jährige intensiv im No-Limit-Fitness-Treff in Lichtenfels auf den Wettkampf vorbereitet. Kraus nahm mit neun weiteren Konkurrenten in der Altersklasse II 60 plus in der Gewichtsklasse bis 100 Kilo teil.

100 Kilo geschafft

Kraus bekam den ersten Versuch als ungültig gewertet, die beiden anderen Versuche waren gültig. Mit 100 gedrückten Kilo sicherte er sich in dieser Klasse die Vizemeisterschaft. Der Sieger stemmte noch 20 Kilo mehr in die Höhe. Ein schöner Erfolg für den Lichtenfelser. Für die nächsten Jahre peilt Kraus die deutsche Meisterschaft sowie die Europa- und Weltmeistertitel an. "Wenn du die Hantel in den Händen hältst, tauchst du in eine andere Welt ein und nimmst in dieser einen Minute, die du Zeit hast, um das Gewicht zu bewältigen, nichts mehr um dich herum wahr", beschreibt Kraus seinen Sport, den er bereits in seinem Buch "Masse und Kraft-Effektives Training" beschrieben hat.

Nächstes Buch in Arbeit

Momentan schreibt Kraus an einem weiteren Buch mit dem Titel "Effektiv Bankdrücken", welches im Herbst erscheinen soll. www.redaktion-kraus.de