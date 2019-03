Lichtenfelser Schule präsentiert sich prächtig

Elfjähriger köperlich unterlegen

Der elfjährige Alexander Page aus dem Ebensfelder Ortsteil Unterküps gab gegen einen schwereren und größeren Gegner sein Bestes und hielt in den ersten Minuten gut mit. Durch eine kleine Unaufmerksamkeit erlangte sein Gegner jedoch eine sehr gute Position, aus der sich Page nicht mehr befreien konnte und nach einem Schulterhebel aufgeben musste.

Niederlagen für Martin Page

Martin Page, Trainer und Inhaber von High Rollers Jiu Jitsu Lichtenfels, kämpfte zunächst in seiner Gewichtsklasse zweimal, konnte sich gegen seine Gegner jedoch nicht durchsetzen. Als Dritter seiner Gewichtsklasse trat er noch in der offenen Klasse an, verlor dort aber nach einem harten Kampf verdient.

Sieg in der Gewichtsklasse

Die Bambergerin Christine Krämer gewann in ihrer Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm die Goldmedaille und startet anschließend in der offenen Klasse. Dort zog die 20-Jährige nach einem Sieg ins Finale ein, wo sie sich mit ihrer Gegnerin einen sehr ausgeglichenen Kampf lieferte. Nach sechs Minuten lag Krämer nach Punkten zurück und musste mit der Silbermedaille in der offenen Klasse zufrieden sein.

Durch die Platzierungen in Graz steht die Bambergerin auf Platz 1 der zentraleuropäischen Rangliste der Frauen mit einem Blaugurt. Dadurch qualifizierte sie sich für den Grand Slam in London. Die junge Sportlerin bekommt bereits am kommenden Wochenende die Möglichkeit, sich in England gegen die besten Kämpferinnen der Welt zu messen. red