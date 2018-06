Lichtenfelser nutzen Heimvorteil

Guter Auftakt am Sprung





Nach knapp vier Jahren war es wieder so weit: Vor heimischem Publikum starteten die Lichtenfelser Turner in die Bayernligasaison. Um das zu verwirklichen, musste die TS Lichtenfels zunächst einige Auflagen bezüglich der Geräte und Matten erfüllen. Damit dieser Aufwand nicht umsonst gewesen sein sollte, belohnten die Turner ihr Publikum mit sportlichen Höhepunkten und sich selbst mit dem zweiten Platz.Los ging der Wettbewerb für die Lichtenfelser am Sprung. Alle vier Turner zeigten hier einen sauber ausgeführten Tsukahara. Julian Kochhafen erhielt auf seine gestreckte Ausführung 12,55 Punkte. Patrick Schneider, Georg Großmann und Matthias Mohr wurden für ihre gehockte Ausführung mit 11,30, 11,45 beziehungsweise 11,25 Punkten belohnt.Am Barren legten Kochhafen und Großmann mit soliden Übungen und 12,20 beziehungsweise 12,40 Punkten vor. Markus Höhlein begann seine Übung zunächst fehlerfrei, allerdings setzte er sich beim Abgang auf den Boden. Das Team entschied sich deshalb für seinen ersten Joker. Somit hatte Hannes Weisser seinen ersten Geräteeinsatz, der zeitgleich sein Barren-Debüt sein sollte. Für seine sichere Übung erhielt er 10,40 Punkte. Benedikt Zipfel steuerte als vierter Turner weitere 11,60 Zähler zum Geräteergebnis bei.Am Reck , lief es zwar nicht schlecht, dennoch wäre etwas mehr drin gewesen. Kochhafen steuerte die ersten 12,20 Punkte bei. Auch Großmann überzeugte mit seiner Übung (11,45). Zipfel verzeichnet einen kleinen Fehler in der Übungsabfolge und ließ dadurch einige Zehntel liegen (10,50). Weisser, der auch am Reck sein Wettkampf-Debüt feierte, turnte eine saubere Übung mit abgespeckter Schwierigkeit. Da es aktuell keinen weiteren Reck-Turner in der Mannschaft gibt, waren es wertvolle und wichtige 8,90 Punkte für das Gesamtergebnis.Nach den ersten drei Geräten erfolgte ein kurzes zweites Einturnen. Im Anschluss daran hatten die Lichtenfelser ihre Bodenübungen vor sich. Alle vier Turner überzeugten mit einer hervorragenden Kür. Kochhafen (13,40), Großmann (11,20), Schneider (12,15) und Weisser (11,70) trugen zum Teamresultat bei.Auch das Zittergerät - das Pauschenpferd - meinte es diesmal gut mit der TSL. Großmann (10,70), Höhlein (10,35) und Kochhafen (11,70) bewiesen Nervenstärke und zeigten ihre volle Leistung. Mohr verließ das Gerät zweimal - der zweite Joker war somit fällig. Eine solide Übung von Schneider brachte dem Team weitere wichtige 11,15 Punkte.Beflügelt von der Atmosphäre und der Unterstützung der Zuschauer holten die Turner an den Ringen noch einmal alles aus sich heraus. Kochhafen (13,40), Zipfel (13,20) und Schneider (12,20) bauten mit einwandfreien Übungen vor. Da Höhlein bei seinem Kreuzhang patzte, sprang Großmann als Joker ein und erhielt 11,15. Damit beendeten die Lichtenfelser ihren Wettkampf und erzielten an den Ringen sogar das beste Geräteergebnis in der Bayernliga.Am Ende landete das Team verdient auf dem zweiten Platz und verbuchte die ersten acht Ligapunkte. Erfreulich war auch, dass unter den 43 Bayernliga-Turnern mit den Sechskämpfern Kochhafen (Platz 1) und Großmann (Platz 4) zwei Lichtenfelser in der Einzelwertung glänzten. Berücksichtigt man, dass Schneider nicht voll einsatzfähig war und einige Turner sich neuer Geräte annahmen und unermüdlich dafür trainierten, kann das Team sehr stolz auf seine Leistung sein.Bis zu ihrem nächsten Wettkampf am 21. Juli in Stadtbergen wollen die TSler noch einige Unsicherheiten beseitigen und dem derzeit Erstplatzierten gefährlich werden.1. TG Allgäu 10 Ligapunkte, 2. TS Lichtenfels 8, 3. TV 1860 Fürth 6, 4. SV Lohhof 4, 5. TG Prittriching-Moorenweis 2, 6. TSV Unterföhring 0