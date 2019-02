Lichtenfelser Heimsieg über Vorletzten ist Pflicht

. Und die Chancen, dass es am Ende für die TSL-Fans einen Sieg zu bejubeln gibt, stehen relativ gut. Zu Gast im Sportzentrum ist der Bezirksliga-Vorletzte HaSpo Bayreuth III. Um 15 Uhr startet das Duell.

Von den fünf verbleibenden Saisonspielen bestreiten die Männer um das Spielertrainer-Duo Rödel/John vier in Folge im eigenen Haus. "Bis zum Saisonschluss wollen wir noch mindestens sechs Punkte holen. Die ersten am liebsten schon gegen die Bayreuther ,Dritte'", sagt Cornelius John, dessen Team mit 6:12 Zählern Sechster ist. Die Wagnerstädter erspielten bisher nur zwei Punkte, und die ausgerechnet gegen die Korbstädter. Lichtenfels will die Revanche. Gelingt sie, würde sich die TS von den letzten beiden Tabellenplätzen distanzieren.

Wiedersehen mit Nicholas Cudd?

Wie stark die Gästemannschaft letztlich besetzt ist, wird die große Überraschung. Da ist von einem qualitativ hervorragenden Team bis zu einer Rumpftruppe alles möglich. Möglich ist auch ein Wiedersehen mit dem früheren TSL-Männercoach und aktiven Torwart Nicholas Cudd, der damals nach Bayreuth gewechselt ist und vergangene Woche bei der "Dritten" eingesetzt wurde.

Sollten es die Lichtenfelser, bei denen Leon Geuer und Mario Macheleid wieder mit auflaufen, hinbekommen, an eine vorher gezeigte Leistung wie etwa beim HC Bamberg II anzuknüpfen, stünden sie am Sonntag in der Favoritenrolle. gü