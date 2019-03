Lichtenfelser Gegner besitzt viel Qualität

Der Start ins neue Fußballjahr ist dem FC Lichtenfels (7.) misslungen. Mit der 0:3-Heimniederlage gegen den TSV Kornburg hat die Mannschaft um das Trainer-Duo Alexander Grau und Christian Goller nach der Winterpause einen Fehlstart in der Landesliga Nordost hingelegt. Die Korbstädter wollen die Niederlage am Samstag (14 Uhr) bei der SG Quelle Fürth (9.) wettmachen.

Durchschlagskraft fehlte

Beim ersten Spiel des Jahres lief für den FCL nicht viel zusammen. Früh kassierten die Lichtenfelser das 0:1 per Elfmeter. "Eine strittige Entscheidung", erinnert sich Grau. Zudem schwächelte anschließend die Offensive. "Wir hatten zwei, drei gute Möglichkeiten, haben es aber nicht geschafft, einen Treffer zu machen", sagt Grau. "In der zweiten Halbzeit hat uns auch die Durchschlagskraft gefehlt." Die ausgelassenen Chancen rächten sich. "Als wir gegen Ende das Risiko erhöht haben, sind wir in Konter gelaufen." Zwei späte Gegentore in der 90. Minute beziehungsweise in der Nachspielzeit besiegelten die klare Niederlage der Lichtenfelser. Bei ihrem Gastspiel in Fürth wollen es Grau und seine Mannschaft besser machen und die ersten Punkte nach der Winterpause einfahren.

Unentschieden im Hinspiel

Doch das Quelle-Team ist ein Gegner mit viel Qualität. Das Hinspiel endete 1:1. Grau ist gewarnt und weiß um die Schwere der Aufgabe, auch wenn Quelle Fürth derzeit nur auf Rang 9 der Tabelle steht. "Gerade gegen Spitzenteams haben sie oft sehr gut ausgesehen", sagt der 41-Jährige. Vor zwei Wochen hatte Fürth Tabellenführer Eintracht Bamberg am Rande einer Niederlage, musste sich durch Treffer in den letzten Minuten aber noch mit 1:2 geschlagen geben. Den Saisonverlauf des kommenden Gegners beschreibt Grau als durchwachsen: "Nach dem Trainerwechsel zu Serdal Gündogan hatten sie sich anfangs ein wenig schwergetan, weil er auch eine etwas andere Spielweise bevorzugt."

Dennoch ist die Partie völlig offen. Zwar haben sich vier Teams vorne abgesetzt, aber fast alle Teams dahinter agieren auf dem selben Niveau. Acht Punkte beträgt die Differenz zwischen Tabellenplatz 6 und 13.

Gegner auf Augenhöhe

"Das sind Teams, die auf Augenhöhe mit uns sind", sagt Grau im Hinblick auf Quelle Fürth und schiebt nach: "Wie so viele andere Mannschaften auch in dieser Liga. Das werden ausnahmslos enge Spiele. Da müssen wir schauen, dass wir das, was uns letztes Jahr ausgezeichnet hat, wieder auf den Platz kriegen." Gerade im Herbst war eine sattelfeste Abwehr der große Trumpf der Lichtenfelser. Einen starken Abwehrverbund wird es auch in der Begegnung gegen Quelle Fürth brauchen.

Hier macht sich allerdings der Abgang von Niklas Lulei bemerkbar. Der 23-Jährige steht, wie gemeldet, aus beruflichen Gründen nur in Ausnahmefällen zur Verfügung. "Das tut uns schon weh, weil Niklas bewiesen hat, dass er auf vielen Positionen gute Leistungen bringen kann", sagt Grau.

Allerdings kann der Trainer wieder mit Maximilian Pfadenhauer, der mit fünf Treffern zweitbester Torschütze des Teams ist, und Christopher Schaller planen.

FC Lichtenfels: Kraus, Köster - L. Dietz, Hellmuth, Scholz, Mohr, Geldner, L. Jankowiak, Wagner, Wige, Graf, Zollnhofer, Goller, Schaller, Pfadenhauer, Schardt, Ljevsic