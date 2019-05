Lichtenfelser Aero-Club mit Glück beim Wetter

Schwierige Wetterbedingungen kennzeichneten die Runde 2 in der Segelflug-Bundesliga. Nachdem am Samstag die Segelflugbedingungen immer schlechter wurden und keine Ligaflüge zuließen, brachte das zugehörige Tief am Sonntag ein kleines Wetterfenster, angefüllt mit labiler Kaltluft und Schauern.

Nach dem Regen am Vormittag hofften die Piloten auf eine Wetterbesserung am Nachmittag, mussten sich aber dann bis nach 14 Uhr gedulden, bis erste nutzbare Thermik einsetzte und sich eine ausreichende Wolkenbasis bildete.

Die Hoffnungen im Lichtenfelser Lager lagen diesmal allein auf Jan Kretzschmar, Gerd Peter Lauer und Dominik Biesenecker.

Weitere Piloten waren wegen der undurchsichtigen Bedingungen nicht am Start. Die Freude war groß, dass die drei Hoffnungsträger bis in den frühen Abend das kurze Wetterfenster von 2,5 Stunden mit schnellen Flügen im Vorland des Thüringer Waldes zwischen Bad Neustadt und Hollfeld mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 108 km/h, 107 km/h und 85 km/h absolvierten.

Aalen ganz knapp vor Lichtenfels

Nur der Vizemeister aus dem Vorjahr, der LSR Aalen, übertraf mit drei Wertungsflügen um Altmühl und Jagst das Lichtenfelser Team um ganze 0,17 km/h in der Tageswertung. Bereits mit einem Abstand von rund 10 km/h folgte die FG Schwäbisch Gmünd als Dritter dem Spitzenduo.

Mit Tagesrang 2 in Runde 2 und 19 erflogenen Punkten hat sich der Aero-Club Lichtenfels vom Mittelfeld auf den Gesamtrang 6 vorgeschoben.

In der U25 reichte der Flug von Dominik Biesenecker zum achten Tagesplatz. In der Gesamtwertung rangieren die Nachwuchspiloten nunmehr auf Rang 3.

Die bestplatzierten Vereine der ersten Bundesliga nach Runde 2 sind der LSR Aalen, die LSG Bayreuth und die FG Schwäbisch Gmünd.

Erfolgreich beim Pribina-Cup

Erfolgreich verlief für C-Kader-Pilot Philipp Lauer und Trainer Jan Kretzschmar die Teilnahme am internationalen Pribina-Cup in Nitra in der Slowakei. Im starken Teilnehmerfeld mit 130 Piloten aus ganz Europa konnte an fünf Wettbewerbstagen die segelfliegerisch sehr anspruchsvolle Landschaft von Nitra aus bis in die Hohe Tatra erflogen werden.

Philipp Lauer belegte als Nachwuchspilot mit dem Förderflugzeug LS8neo in der mit 37 Teilnehmern besetzten 15-Meter-Klasse in der Gesamtwertung einen sehr guten achten Gesamtplatz.

Jan Kretzschmar und sein Partner Paul Emmerich vom Aero-Club Bamberg haben auf einem Arcus in der Doppelsitzer-Klasse mit dem fünften Gesamtplatz das Treppchen nur knapp verpasst.gpl