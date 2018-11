Lichtenfels überwintert als Fünfter

In einem sehr guten Landesligaspiel hat sich der FC Lichtenfels verdient mit 4:1 gegen den starken Aufsteiger FC Herzogenaurach durchgesetzt. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, so dass keiner der 200 Zuschauer sein Kommen bereuen musste.

Mit den drei Zählern gegen den bis dato punktgleichen Konkurrenten überwintert das Team des FCL-Trainergespanns Alexander Grau/Christian Goller auf dem hervorragenden fünften Platz in der Landesliga Nordost, 15 Punkte vor einem Relegationsabstiegsrang.

Lichtenfelser stören früh

Die erste halbe Stunde gehörte den Korbstädtern. Durch frühes Stören ließen sie ihren Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Die Bemühungen der Heimelf wurden auch bald belohnt. In der 10. Minute köpfte Geldner eine Freistoßflanke von Graf zur 1:0-Führung ins Gästetor. Die Gastgeber bestimmten weiter das Geschehen und kamen nach 26 Minuten durch Zollnhofer, der einen feinen Pass von Lulei eiskalt vollendete, zum 2:0.

Lattentreffer ein Weckruf für FCH

Kurze Zeit darauf traf Jankowiak mit einem Schuss aus 20 Meter die Querlatte des Gästegehäuses. Dies war scheinbar ein Weckruf für die Mittelfranken, denn von da an bestimmten sie das Spiel bis zum Seitenwechsel. Die erste Chance der Herzogenauracher hatte Rockwell. Er wurde aber im letzten Moment von Graf gestört.

Eine weitere Möglichkeit von Stübing machte der Lichtenfelser Torwart Kraus zunichte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachten die Lichtenfelser den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und der energisch nachsetzende Rockwell verkürzte zum 2:1-Pausenstand.

Die zweite Hälfte begann gleich wieder mit einer Chance für die Gäste. Der stramme Flachschuss von Nahr krachte allerdings nur gegen den linken Pfosten des FCL-Tores. Herzogenaurach drückte die Heimelf nun in die Defensive, die klareren Möglichkeiten hatten bei Kontern aber die Korbstädter.

Vorentscheidung durch Schaller

Lulei verfehlte in der 54. Minute das Tor, und kurz darauf traf Zollnhofer nur den Pfosten. Auf der Gegenseite zwang der eingewechselte Dörrich FCL-Schlussmann Kraus mit einem Schuss aus 25 Metern zu einer tollen Parade. In der 79. Minute fiel dann die Vorentscheidung: Schaller zog über links allein aufs Tor zu. Sein platzierter Flachschuss sprang vom Innenpfosten zum 3:1 ins Netz.

Gleich darauf hatten Geldner und Mex die Möglichkeiten zum vierten Treffer, doch scheiterten beide am gut reagierenden Gästetorwart Peter. Herzogenaurach gab sich keineswegs geschlagen. Ronneburg hatte noch zwei Chancen für die Gäste, aber einmal verfehlte er das Tor und einmal scheiterte er an Kraus. In der Nachspielzeit konnte Torwart Peter einen Freistoß von Jankowiak nicht festhalten, Schunke war zur Stelle und staubte zum 4:1-Endstand ab. Damit musste sich der Aufsteiger etwas zu hoch geschlagen geben. neck

Die Statistik

FC Lichtenfels: Kraus - Dietz, Graf (82. F. Goller), Wige, Hellmuth, Mex, N. Lulei, Geldner, L. Jankowiak, Zollnhofer (87. Schunke), Pfadenhauer (67. Schaller) / FC Herzogenaurach: Peter - Rahe (61. Dörrich), Burkhardt, Karches, Thomann, Stübing, Rockwell, Göller, Geinzer, Nahr (71. Ronneburg), Spielmann (80. Maschke) / SR: Burkard (Schleerieth) / Zuschauer: 200 / Tore: 1:0 Geldner (10.), 2:0 Zollnhofer (26.), 2:1 Rockwell (45.), 3:1 Schaller (79.), 4:1 Schunke (93.) / Gelb-Rote Karte: - / Karches (92.)