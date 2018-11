Lichtenfels erturnt sich Platz 3

Trotz stark dezimierter Personaldecke gelang es der TS Lichtenfels, beim Saisonfinale der bayerischen Turnliga in Pfuhl den vierten Platz zu erreichen und dadurch den dritten Platz in der Gesamttabelle abzusichern. Dies war nur durch eine herausragende Teamleistung möglich. Denn in der Woche vor dem Wettkampf sah es noch so aus, als müssten die Lichtenfelser zu dritt den Wettkampf stemmen. Damit wäre ein Stockerlplatz unmöglich gewesen, da an jedem Gerät vier Turner in die Gesamtwertung eingehen.

Aus dem Ruhestand rekrutiert

Hannes Weisser, Julian Kochhafen und Georg Großmann legten mit einer souveränen Leistung den Grundstein für den vierten Platz in Pfuhl. Großmann und Kochhafen ergatterten sogar zum wiederholten Male einen Platz unter den Topscorern. Neben dem harten Kern stellten sich Matthias Mohr, der vergangene Woche noch erkrankt war, sowie die aus ihrem Ruhestand rekrutierten Turner Maximilian Leicht, Christian Schneider und ganz spontan auch Johann Erath in die Dienste des Teams.

Erste Punkte am Sprung

Lichtenfels startete am Sprung in den Wettkampf. Weisser (10,10), Großmann (10,85), Kochhafen (12,20) und Mohr (10,20) zeigten je einen Tsukahara in gehockter oder gestreckter Ausführung und brachten damit die ersten Punkte ein.

Am Barren sollte der Personalmangel erstmals Thema werden. Kochhafen und Großmann waren sowieso gesetzt, zeigten saubere Übungen und bekamen 12,60 beziehungsweise 12,55 Punkte. Weisser (10,20) und Mohr, die beide eigentlich keine Barren-Turner sind, stellten sich dem Gerät. Mohr patzte jedoch. Als Joker ging Erath ans Gerät, der für seine Übung noch 9,00 Punkte erhielt.

Probleme am Reck

Auch das Reck war ein Problemkind: Während Großmann (10,10) und Kochhafen (11,85) wieder gesetzt waren, wollte Weisser ursprünglich aufgrund von Schulterproblemen auf das Reck verzichten. Trotz Schmerzen turnte er seine Übung mit einem Stopp und leichten Unsauberkeiten durch und holte damit wichtige Punkte (8,40). Schneider, der auch zu aktiven Zeiten kein Reck-Turner war, füllte mit einer abgespeckten Übung die Lücke des vierten Turners mit einer Wertung von 6,80 Punkten.

Für Mühe belohnt

Die zweite Wettkampfhälfte startete sorgenfrei. Kochhafen (13,00), Großmann (11,20), Weisser (12,60) und Mohr (9,75) zeigten am Boden gute Übungen und wurden entsprechend belohnt. Doch die letzten beiden Geräte brachten das Team noch einmal ins Schwitzen. Am Seitpferd gingen wie gewohnt Kochhafen und Großmann ans Gerät, die ihre Übungen durchturnten und 12,55 und 10,45 Punkte einfuhren. Mohr verließ das Gerät einmal und hatte einige Fehler, weshalb er eine Wertung von 7,90 bekam. Leicht, der sich ohne Training dem Seitpferd stellte, holte 6,0 Punkte.

Übung trotz Schmerzen

An den Ringen legten Kochhafen (12,20) und Großmann (11,20) wieder vor. Dann sorgte Schneider für einen Gänsehautmoment: Nachdem er wegen Schulterschmerzen zunächst das Gerät gleich wieder verließ, setzte er seine Übung fort. Bei einem Kraftelement kämpfte er sekundenlang, um sich wieder hochzudrücken und weiterzuturnen - dabei feuerte ihn die komplette Turnhalle an. Er schaffte es nicht, ging ein zweites Mal vom Gerät, weshalb Mohr als Joker seinen ersten Einsatz an den Ringen überhaupt hatte. Die Übung hatte die Mannschaft kurz vor dem Einsatz zusammengestellt. Und dennoch sprangen 8,20 Punkte heraus. Erath schloss mit 9,80 Punkten ab.